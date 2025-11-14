Banana Chips: बनाना चिप्स कैसे बनाएं?

Banana Chips Kaise Banate Hain: बनाना चिप्स खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं शरीर के लिए भी उतने ही फायदेमंद भी होते हैं. अगर आप भी बनाना चिप्स के शौकीन हैं और घर पर कुरकुरे, हल्के और चाय या कॉफी के साथ खाने लायक चिप्स बनाना चाहते हैं, तो नीचे बताया आसान तरीका आपकी मदद कर सकता है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं घर पर बनाना चिप्स बनाने की पूरी विधि क्या है?

घर पर केले के चिप्स कैसे बनाते हैं? | Kele Ki Chips Banane Ki Vidhi

सामग्री

4 से 5 कच्चे केले

तेल

1 चम्मच नमक

½ चम्मच हल्दी (रंग के लिए)

पानी

चाट मसाला, काली मिर्च या लाल मिर्च (स्वाद के अनुसार)

इसे भी पढ़ें: क्या कद्दू से वजन कम होता है? यहां जानें क्या है सच्चाई

बनाने की विधि:

सबसे पहले कच्चे केले लें फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर छिलका उतार लें. ध्यान रहे कि केले बहुत पके न हों, वरना स्लाइस सही नहीं बनेंगे और तेल में चिपक सकते हैं. अब केलों को स्लाइसर या चाकू की मदद से पतले टुकड़े काट लें. केले के स्लाइस जितने पतले और समान होंगे, चिप्स उतने ही अच्छे तैयार होंगे. अब एक बर्तन में एक गिलास पानी लें और उसमें नमक मिलाकर कटे हुए केले के स्लाइस कुछ मिनट के लिए इस पानी में डाल दें. अब इन स्लाइस को पानी से निकालकर एक साफ कपड़े या टिशू पर फेलाएं. फिर इन्हें थोड़ी देर सूखने दें, ताकि इनमें मौजूद अतिरिक्त पानी निकल जाए. गीले स्लाइस तेल में डालने से छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए इनका आधा सूखा होना जरूरी है. अब कढ़ाई में तेल गरम करें और स्लाइस डालें. एक बार में बहुत सारे स्लाइस न डालें, वरना ये चिपक सकते हैं. इन्हें लगातार हल्का-हल्का चलाते रहें ताकि सभी स्लाइस समान रूप से तले जाएं फिर कुछ ही मिनट में ये सुनहरे और कुरकुरे हो जाएंगे. इसमें हल्का नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च या चाट मसाला डालकर सर्व करें. आप चाहें तो इन्हें स्टोर कर के भी रख सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)