किडनी को अंदर से साफ कर देते हैं ये 4 फूड्स, ऐसे करें डाइट में शामिल, इल लोगों के लिए भी हैं रामबाण

How To Cleansing Natural Kidney: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. इसका काम शरीर से खराब पदार्थ और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है. साथ ही यह खून को फिल्टर करने का काम भी करती है. इसलिए शरीर को हेल्दी रखने के लिए किडनी का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. आज के समय में किडनी से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. इसका एक बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान. तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं जो हमारी किडनी को साफ और हेल्दी रखने में मददगार है.

किडनी को साफ रखने के लिए क्या खाएं- (Kidney Ko Saaf Karne Ke Liye Kya Khaye)

1. लहसुन-

किचन में मौजूद लहसुन किडनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. लहसुन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेशन कंपाउंड्स से भरपूर होता है, जो किडनी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचा सकते हैं. सर्दियों में इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

कैसे करें सेवन- लहसुन को चटनी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप सब्जी दाल में तड़के के रूप में भी एड कर सकते हैं.

2. हल्दी-

हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है. यह किडनी को टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन से बचाने में मददगार है. हल्दी को स्किन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.

कैसे करें सेवन- सुबह आप हल्दी वाले पानी का सेवन कर सकते हैं. इसे आप सब्जी, दाल में एड कर सकते हैं.

3. खीरा-

खाने से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. खीरे में मौजूद गुण शरीर के लिए काफी गुणकारी माने जाते हैं. इससे वजन को घटाने में भी मदद मिल सकती है.

कैसे करें सेवन- खीरे को आप सलाद के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे रायता भी बना सकते हैं.

4. नींबू-

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड स्टोन से बचाने में मदद कर सकता है. इसका एसिडिक नेचर शरीर में एसिड की मात्रा कम कर सकता है, जो वजन को घटाने और स्किन को हेल्दी रखने में भी मददगार है.

कैसे करें सेवन- सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं. इससे आप दाल सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)