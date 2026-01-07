आज क्या बनाऊं: चने के आटे से बनी रोटी खाने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Gram Flour Roti Benefits: चने को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चने को डाइट में शामिल कर सकते हैं. दरअसल चने में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि,प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फोलेट, बी-कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप गेहूं की रोटी की जगह चने से बनी रोटी का सेवन करते हैं, तो इन समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे बनाएं चने के आटे की रोटी और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं चने के आटे की रोटी- (How To Make Gram Flour Roti)

सामग्री:

चने का आटा

गेहूं का आटा

नमक

जीरा

घी या तेल

पानी

विधि-

चने के आटे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़े बाउल में चने का आटा, गेहूं का आटा, नमक, और जीरा मिलाएं. इसमें घी या तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. धीरे-धीरे पानी डालकर आटे को गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक गूंथने के बाद, इसे रेस्ट दें. आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और प्रत्येक हिस्से को रोटी के आकार में बेल लें. एक नॉन-स्टिक तवे पर रोटी को मध्यम आंच पर पकाएं. रोटी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं. गरमा गरम रोटी को घी या सब्जी के साथ सर्व करें.

चने के आटे की रोटी खाने के फायदे- (Chane Ke Atte Ki Roti Khane Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

चने में फाइबर और प्रोटीन अधिक होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो चने के आटे से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: बिना सब्ज़ी का झटपट नाश्ता है 3 तरह के दही पराठे, नोट करें रेसिपी

2. ब्लड शुगर-

चने के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर के लेवल को धीरे-धीरे प्रभावित करती है और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है.

3. पाचन-

चने के आटे में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है. जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए चने के आटे से बनी रोटी का सेवन फायदेमंद माना जाता है.

4. दिल-

चने में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मददगार हैं.

5. खून की कमी-

चने के आटे में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाकर एनीमिया से बचाने और शरीर को दिनभर एनर्जी देने और मूड को सुधारने में मददगार है.

