खाने के बाद पेट फूल जाता है, आती ही खट्टी डकार? एक्सपर्ट ने बताया किन चीजों के सेवन से मिलेगा फायदा

Acid Reflux: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा व्यस्त और भागदौड़ से भरी रहती है, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है. जिसमें एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी की समस्या बेहद कॉमन है. बता दें कि एसिड रिफलक्स और एसिडिटी होने पर कभी सीने में जलन, कभी गले तक खट्टा पानी आना तो कभी पेट में भारीपन होता है. ये सब एसिड रिफ्लक्स के ही लक्षण हैं. बता दें कि डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपनी इंस्टाग्राम रील पर उन्होंने कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताए हैं जिनका सेवन कर के इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और असरदार फूड्स के बारे में, जो एसिड रिफ्लक्स में मददगार माने जाते हैं.

एसिड रिफ्लक्स की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा

सौंफ

सबसे पहले बात करते हैं सौंफ की. तो आपको बता दें कि आपके किचन में मिलने वाली सौंफ जिसका इस्तेमाआप खाना बनाते समय करते हैं. उसे एसिड रिफ्लक्स के लिए सबसे अच्छी जड़ी-बूटी माना जाता है. खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को चबाकर खाएं. ऐसा करने से पेट को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है.

चाय

अगर आप भी चाय पीने के शौकीन है तों जान लीजिए अगर आप इसमें अदरक को भी ऐड करते हैं तो ये एसिड रिफलक्स की समस्या ने निजात पा सकते हैं. अगर चाय की बात करें तो अदरक की चाय एसिड रिफ्लक्स की समस्या को दूर करने में काफी फायदेमंद हो सकती है. इसके साथ ही अदरक में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. ध्यान रखें कि गड़ चाय बहुत तेज या खाली पेट न पिएं.

फाइबर

फाइबर की बात करें तो भी एसिड रिफलक्स और एसिडिटी की समस्या की वजन हो सकता है. ऐसे में केले केले का सेवन बेहद लाभदायी माना जाता है. हल्के कच्चे यानी थोड़े हरे केले पेट को सबसे ज्यादा शांति देने वाले माने जाते हैं. इनमें ऐसा फाइबर होता है जो एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है और पेट को हल्का रखता है.

अंडे

अगर आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आपके लिए अंडे हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन माने जाते हैं. ये आसानी से पच जाते हैं और पेट में एसिड ज्यादा नहीं बनाते.

फलों

अगर आप फलों का सेवन करना चाह रहे हैं तो आप खरबूजा और तरबूज जैसे फल खा सकते हैं. ये फल ठंडे होते हैं सीने में जलन को बढ़ाते नहीं हैं.

बादाम

अगर आप स्नैक के तौर पर कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो बादाम एक अच्छा ऑप्शन है. ये न तो ज्यादा एसिडिक होते हैं और न ही पेट पर भारी पड़ते हैं.

खीरा

वहीं खीरा भी एसिड रिफ्लक्स में राहत देने वाला बेहतरीन स्नैक माना जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है.

और आखिर में सबसे जरूरी चीज़ जो सभी को पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको पानी का सेवन भी अच्छी मात्रा में करना है. एसिड रिफ्लक्स में सबसे सुरक्षित और बेहतर ऑप्शन पानी भी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)