Dubai Luxury Lifestyle : दुनिया भर में ज्यादातर बच्चे स्कूल, होमवर्क और दोस्तों के साथ मस्ती में बिजी रहते हैं. लेकिन दुबई और खाड़ी देशों के कुछ बेहद अमीर परिवारों के बच्चों की लाइफ इससे बिल्कुल अलग बताई जाती है. सोशल मीडिया पर दिखने वाली उनकी जिंदगी में लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, महंगे शौक और शाही ठाठ-बाट आम बात माने जाते हैं. यह दुनिया आम लोगों के लिए किसी फिल्म से कम नहीं लगती. जहां पॉकेट मनी भी लाखों में हो सकती है और छुट्टियां किसी प्राइवेट आइलैंड पर मनाई जाती हैं.

बचपन से लग्जरी लाइफस्टाइल | Dubai Luxury Lifestyle Since Childhood

इन अमीर घरानों के बच्चों को छोटी उम्र से ही आलीशान जिंदगी देखने को मिलती है. रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के मुताबिक, कई बच्चों के पास अपनी स्पोर्ट्स कार कलेक्शन, डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारियां और महंगे गैजेट्स होते हैं. जहां आम बच्चे साइकिल की जिद करते हैं, वहीं यहां सुपरकार्स चर्चा का हिस्सा बनती हैं. उनकी बर्थडे पार्टियां भी किसी बड़े इवेंट की तरह होती है. विदेशी डेस्टिनेशन, थीम डेकोर और खास मेहमान बुलाए जाते हैं.

सोशल मीडिया स्टार्स (Social Media Stars)

कुछ अमीर युवा अपनी लग्जरी लाइफ को सोशल मीडिया पर भी दिखाते हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स हैं. वे अपने महंगे स्नीकर्स, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कार राइड्स और फाइव-स्टार ट्रैवल व्लॉग्स शेयर करते हैं. इनकी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी ने इन्हें सिर्फ रॉयल परिवार का हिस्सा ही नहीं, बल्कि इंटरनेट सेलिब्रिटी भी बना दिया है.

कारों का शौक (Passion for Supercars)

लग्जरी कार कलेक्शन इन अमीर युवाओं की पहचान का बड़ा हिस्सा है. फेरारी, लेम्बॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस और बुगाटी जैसी कारें उनके गैरेज में होना आम बताया जाता है. कई बार इन कारों को खास डिजाइन या ब्रांड थीम के साथ कस्टमाइज भी किया जाता है. कुछ युवाओं को तो कार चलाने की उम्र से पहले ही गाड़ियां गिफ्ट की जाती हैं, हालांकि वे उन्हें बाद में ही सड़क पर चला पाते हैं.

महंगे वैकेशन और शौक (Expensive Vacations & Hobbies)

इनकी छुट्टियां भी सामान्य नहीं होतीं. प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट और दुनिया के सबसे महंगे रिजॉर्ट्स में रहना इनके लिए आम होता है. घुड़सवारी, पोलो, लग्जरी वॉच कलेक्शन और एक्सक्लूसिव परफ्यूम जैसे शौक भी इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होते हैं. कुछ लोग तो करोड़ों की कीमत वाले इत्र या हीरों से जड़ी चीजें भी खरीदते हैं.

निजी चिड़ियाघर और अनोखे शौक (Private Zoos & Unique Interests)

आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ अमीर परिवारों के पास निजी फार्म या मिनी जू होने की भी बातें सामने आई हैं, जहां दुर्लभ जानवर रखे जाते हैं. हालांकि ऐसे शौक अक्सर चर्चा और विवाद दोनों की वजह बनते हैं. यह दुनिया आम जिंदगी से इतनी अलग है कि सुनकर ही हैरत में पड़ जाते हैं.

बिजनेस और जिम्मेदारियां (Business Roles & Responsibilities)

यह भी सच है कि इन शाही या अरबपति परिवारों के कई युवा सिर्फ ऐशो-आराम तक सीमित नहीं रहते. वो फैमिली बिजनेस, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट कंपनियों या चैरिटी प्रोजेक्ट्स में भी भूमिका निभाते हैं. कुछ विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंस में एक्टिव हो जाते हैं. यानी लग्जरी के साथ जिम्मेदारी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है.

सपनों जैसी लेकिन अलग दुनिया (A Dreamlike Yet Different World)

इन अमीर युवाओं की जिंदगी आम लोगों को बहुत चमकदार लगती है, लेकिन ऐसी दुनिया बहुत कम लोगों तक ही सीमित होती है. सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक पूरी सच्चाई नहीं बताती. क्योंकि उस पर तो लोग अक्सर अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं. फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि उनकी लाइफस्टाइल लोगों का इंटरेस्ट जरूर बढ़ाती है. क्योंकि ऐसी जिंदगी ज्यादातर लोग सिर्फ फिल्मों या कहानियों में ही देख पाते हैं.