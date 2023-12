Sookhi Dal: अपनी रेगुलर दाल को दें एक यूनिक ट्विस्ट और बनाएं स्वदिष्ट अमृतसरी सूखी दाल, यहां है आसान रेसिपी

ये भी पढें: Cauliflower for Weight Loss: सर्दियों के मौसम में वजन को तेजी से कम करने के लिए इस सब्जी का करें सेवन

"सूखी" का अर्थ है ड्राई, और यह डिश एक यूनिक ड्राई टेक्सचर के साथ अपने नाम के अनुरूप है जो इसे इसके अधिक सामान्य, सूपी काउंटरपार्ट है. उड़द दाल को स्वादिष्ट सॉफ्टली पकाया जाता है और फिर मसालेदार प्याज-टमाटर के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक क्रंची दाल डिश बनती है जो हमें एक स्पेसली पंजाबी मील के लिए एकदम परफेक्ट सूखी सब्जी देता है. जबकि आमतौर पर इस डिश को बनाने के लिए उड़द की दाल का उपयोग किया जाता है, इसके बजाय बेझिझक पीली मूंग दाल का उपयोग करें - आपको यह भी उतनी ही पसंद आएगी.

इस डिश की सबसे अच्छी बात इसकी पेयर बनाने की वर्सटाइल स्किल है. यह सॉफ्ट चपाती या सिंपल चावल के बाउल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है. और यदि आप थोड़ा फैंसी फील कर रहे हैं, तो इसे बटर वाले कुलचे के साथ ट्राई करें. रोटी की सॉफ्टनेस के साथ दाल की सादगी एक सही बैलेंस बनाती है. बटर या घी का एक पीस इंडलजेंस का टच एड करता है. जिससे डिश की रिचनेस बढ़ जाती है. .

क्या आप पहले से ही इस यूनिक पंजाबी दाल रेसिपी के इच्छुक हैं? चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: मोटापा कम करने के लिए सुबह खाली पेट पी लें इस मसाले का पानी, तेजी से घटने लगेगा वजन

Urad dal is used in many Indian recipes.

Photo Credit: iStock