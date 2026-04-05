पेरिमेनोपॉज की परेशानियों से बचने के लिए सोहा अली खान ने बताया आसान और असरदार फॉर्मूला

Soha Ali Khan Perimenopause: महिलाओं के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिसे पेरिमेनोपॉज कहा जाता है. इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण थकान, एसिडिटी, पेट फूलना और मूड स्विंग जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में सही खानपान और रूटीन बेहद जरूरी हो जाती है. अभिनेत्री सोहा अली खान ने हाल ही में अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने एक साधारण हेल्दी ड्रिंक से इन समस्याओं को काफी हद तक कंट्रोल किया. उन्होंने यह भी बताया कि पहले जहां वह दिन की शुरुआत कॉफी से करती थीं, अब उन्होंने एक नेचुरल ड्रिंक को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया है, जिससे उन्हें कई फायदे मिले.

कॉफी से हेल्दी ड्रिंक तक का सफर

सोहा बताती हैं कि पहले उनकी सुबह कॉफी के बिना शुरू ही नहीं होती थी. लेकिन, पेरिमेनोपॉज के दौरान खाली पेट कॉफी पीने से उन्हें एसिडिटी और बेचैनी महसूस होने लगी. ऐसे में उन्होंने कॉफी छोड़कर एक नेचुरल और हल्का ड्रिंक अपनाया. यह बदलाव छोटा जरूर था, लेकिन इसका असर उनकी सेहत पर काफी सकारात्मक पड़ा.

क्यों बढ़ती हैं समस्याएं?

पेरिमेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल लगातार बदलता रहता है. इसी वजह से पेट फूलना, गैस और एसिडिटी, कैफीन के प्रति सेंसिटिविटी, थकान और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में शरीर को शांत और संतुलित रखने वाली चीजें ज्यादा फायदेमंद होती हैं.

सोहा का हेल्दी ड्रिंक, क्या है खास?

सोहा जिस ड्रिंक की बात करती हैं, वह बेहद आसान और पूरी तरह नेचुरल है. इसमें शामिल चीजें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं:

गर्म पानी: शरीर को हाइड्रेट करता है.

नींबू: पाचन सुधारता है.

अदरक: गैस और सूजन कम करता है.

चिया सीड्स: फाइबर से भरपूर, पेट को शांत रखते हैं.

हल्दी: एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण.

काली मिर्च: हल्दी के पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित करती है.

यह ड्रिंक धीरे-धीरे असर करता है, लेकिन लंबे समय में शरीर को बैलेंस करता है.

कैसे बनाएं यह ड्रिंक?

इस हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी बेहद आसान है:

आधा गिलास गुनगुना पानी लें

उसमें आधा नींबू निचोड़ें

एक चुटकी सेंधा नमक डालें

हल्दी और काली मिर्च मिलाएं

रातभर भिगोए हुए चिया सीड्स डालें

थोड़ा कसा हुआ ताजा अदरक मिलाएं

सबको अच्छी तरह मिलाकर 1 मिनट रखें

अब इसे धीरे-धीरे घूंट-घूंट करके पिएं.

सोहा इसे सुबह खाली पेट पीती हैं और 20-30 मिनट बाद नाश्ता करती हैं.

किन बातों का रखें ध्यान

चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करें.

अगर आपको निगलने या पेट की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लें.

यह ड्रिंक कॉफी जैसा तुरंत एनर्जी नहीं देता, लेकिन लंबे समय तक फायदा करता है.

पेरिमेनोपॉज के दौरान शरीर को समझना और सही आदतें अपनाना बेहद जरूरी है. सोहा अली खान का यह हेल्दी ड्रिंक न केवल आसान है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक भी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)