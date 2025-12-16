ज्वार, बाजरा, रागी…समझिये मिलेट्स स्वाद और सेहत के लिए क्यों हैं सुपर से भी ऊपर

मिलेट्स, जिन्हें हम सुपरग्रेन कहते हैं, आजकल फिर से ट्रेंड में आ गए हैं. ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्लाइमेट-फ्रेंडली हैं और नैचुरली ग्लूटेन-फ्री होने के कारण पेट के लिए हल्के और पचाने में आसान हैं. इनमें मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे पेट की सेहत सही रहती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है और वजन को मैनेज करना भी आसान हो जाता है.

अगर हम बड़े मिलेट्स की बात करें तो तीन खास हैं-

1.ज्वार-

ज्वार एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है और दिल की सेहत को मजबूत रखता है.

2. बाजरा-

बाजरा आयरन से भरपूर है और पेट को मजबूत बनाने के साथ-साथ सर्दियों में पोषण का बेहतरीन जरिया है.

3. रागी-

रागी हड्डियों की मजबूती, त्वचा की सेहत और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए कैल्शियम का पावरहाउस है. इन तीनों को अपनी डाइट में शामिल करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल को आसानी से फॉलो कर सकते हैं.

कैसे बनाएं मल्टीग्रेन रोटी- (How to Make Multigrain Roti)

सामग्री-

गेहूं का आटा

बाजरे का आटा

रागी का आटा

ज्वार का आटा

नमक

चीनी

घी

गुनगुना पानी

विधि-

एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा, नमक, और चीनी मिलाएं. घी को आटे में अच्छी तरह से मिलाएं. गुनगुना पानी मिलाकर आटे को नरम और मुलायम बनाएं. आटे को कुछ मिनट तक गूंथें जब तक कि वह नरम न हो जाए. आटे को एक गीले कपड़े से ढककर कुछ मिनट तक रखें. आटे को छोटे हिस्सों में बांट लें और रोटी बनाएं. रोटी को तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें. रोटी को घी लगाकर सब्जी, दाल के साथ पेयर करें.

छोटे मिलेट्स के फायदे- (Millets Health Benefits)

इसके अलावा, छोटे मिलेट्स भी कमाल के हैं. फॉक्सटेल मिलेट डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखता है. लिटिल मिलेट हल्का और पचाने में आसान है, पेट को आराम देता है. बार्नयार्ड मिलेट आयरन से भरपूर है और वजन कम करने में मदद करता है. कोडो मिलेट एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, जो सूजन कम करता है. प्रोसो मिलेट प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है. ब्राउनटॉप मिलेट दुर्लभ है लेकिन पेट के माइक्रोबायोम को सुधारने के लिए बेहद असरदार है.

असल में, मिलेट्स सिर्फ अनाज नहीं हैं, बल्कि फंक्शनल फ़ूड हैं, जो शरीर के कई सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं और हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ एनर्जी और पोषण पा सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ भी रह सकते हैं.

