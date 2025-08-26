विज्ञापन
सुबह खाली पेट पी लीजिए काली किशमिश का पानी और चबाकर खा लीजिए किशमिश फिर देखो कमाल, इन 3 समस्याओं के लिए है काल के समान

Soaked Raisins Water Benefits: अगर आपने भी अपने रूटीन में खाली पेट भीगी किशमिश के पानी का सेवन करना नहीं जोड़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है. आज हम आपको इसको ऐसे फायदे बताएंगे जिसको जानने के बाद आप रोज इसका सेवन करने लगेंगे.

Soaked Raisins Benefits: खाली पेट भीगी किशमिश का सेवन करने के फायदे जान लीजिए.

Soaked Raisins Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन तभी जब आप इसका सेवन सही तरीके से करते हैं. आज हम आपको किशमिश खाने का सही तरीका और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताएंगे. जिनको जानने के बाद आप इसको रोजाना अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे. किशमिश स्वाद में भरपूर होने के साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इसका सेवन शरीर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट काली किशमिश के पानी का सेवन करते हैं  तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन और कैसे करें तैयार.

किशमिश का पानी पीने के फायदे ( Soaked Raisins Water Benefits)

ग्लोइंग स्किन 

कई बार लोगों की स्किन काफी ड्राई और बेजान हो जाती है, इसकी वजह होती है शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी. ऐसे लोगों के लिए सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. काली किशमिश एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, ये शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद कर ब्लड को प्यूरीफाई करने में सहायक होती है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर स्किन को अंदर से ग्लोइंग और हेल्दी बनाती है.

कब्ज की समस्या

लोगों की खराब लाइफस्टाइल और खानपान और किसी भी काम को करने का समय निश्चित ना होने की वजह से अमूमन लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं. जिसमें कब्ज की समस्या बहुत कॉमन है. ऐसे में काली किशमिश के पानी और भीगी काली किशमिश का सेवन उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है. इसके पानी में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो मल को नरम बनाकर आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है.

लो एनर्जी 

कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते हैं तो उनको थकान और लो फील करते हैं. ऐसे लोगों के लिए सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन और भीगी किशमिश का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें नेचुरल शुगर पाई जाती है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करता है. 

कैसे बनाएं किशमिश का पानी

किशमिश का पानी बनाना बहुत आसान है. इसे बनाने के लिए साफ कांच के जार या कंटेनर में किशमिश रखें. अब इसके ऊपर पानी डालें, सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से भीग जाएं. जार का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके रात भर के लिए छोड़ दें. सुबह इस पानी को एक गिलास में छान लें और इसका सेवन कर लें. आप भीगी हुई किशमिश को चबाकर लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

