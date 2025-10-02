इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन

Soaked Raisin Water Benefits: किशमिश का मीठा स्वाद भला किसे पसंद नहीं है. बच्चे से लेकर बड़े तक इसे खाना पसंद करते हैं. दरअसल जब भी ड्राई फ्रूट्स की बात होती है किशमिश का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर रोजाना खाली पेट भीगी किशमिश के पानी का सेवन किया जाए तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हैं आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B1, विटामिन B6, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, बोरॉन, फ्लेवोनोल्स और पॉलीफेनोल्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं किशमिश का पानी- (How To Make Raisin Water)

किशमिश का पानी घर पर बनाना बहुत आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले किशमिश को एक साफ कांच के जार या कंटेनर में रखें. अब इसके ऊपर पानी डालें, सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से भीग जाएं. जार या कंटेनर को ढक्कन या प्लास्टिक रैप से ढक दें और इसे रात भर या कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ दें. सुबह इस पानी को एक गिलास में छान लें. फिर खाली पेट इसका सेवन करें.

किशमिश का पानी पीने के फायदे- (Kismish Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र-

किशमिश में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने और कब्ज की समस्या को दूर मददगार है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

2. ब्लड प्रेशर-

खाली पेट किशमिश का पानी पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

3. एनीमिया-

किशमिश में आयरन होता है जो एनीमिया को दूर करने में मदद कर सकता है. आप खाली पेट किशमिश का पानी पी सकते हैं.

4. स्किन-

किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और झुर्रियों को कम कर सकते हैं.

5. इम्यूनिटी-

किशमिश के पानी में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)