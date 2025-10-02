पीले दांतों को मोतियों सा चमका देंगी किचन में मौजूद तेल, नमक, नींबू समेत ये चीजें, जान लीजिए...

Yellow Teeth Home Remedies: स्माइल और सफेद मोतियों की तरह चमकते दांत हमारी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आप भी अपने पीले गंदे दांतों से परेशान हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं जिससे गंदे दांतों को साफ करने में मदद मिल सकती है. आपको बता दें कि भारतीय रसोई में मौजूद चीजें न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने के साथ सुंदरता को बढ़ाने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं उन आसान उपाय के बारे में.

पीले दांत कैसे साफ करें- (Peele Dant Saaf Kaise Kare)

1. तेल और नमक

किचन में मौजूद सरसों का तेल और नमक दोनों को दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करें-

आधा चम्मच सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर दांतों पर इससे मसाज करें. ऐसे करने से दांतों को चमकदार बना सकते हैं.

2. नींबू और सोडा

नींबू और बेकिंग सोडा से दांतों पर जमी पीली परत को हटाने में मदद मिल सकती है.

कैसे करें-

आधा चम्मच नींबू के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं और इसे ब्रेश में लगाकर दांत साफ करें.

3. केला

केला सिर्फ स्वाद ही सेहत में भी कमाल है. दांतों को चमकदार बनाने के लिए केले के छिलके को दांतों पर रगड़ सकते हैं.

4. स्ट्रॉबेरी-

स्ट्रॉबेरी एसिडिक नेचर की होती है. इसमें मेलिक एसिड होता है जो दांतों में लगे दाग को हटा सकता है.

कैसे करें-

स्ट्रॉबेरी को मैश करके उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ें. इससे पीले दांतों को चमकदार बनाने में मदद मिल सकती है.

