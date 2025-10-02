विज्ञापन
विशेष लिंक

पीले दांतों को मोतियों सा चमका देंगी किचन में मौजूद तेल, नमक, नींबू समेत ये चीजें, जान लीजिए...

Yellow Teeth Remedies: क्या आप भी अपने पीले दांतों को दूध सा सफेद बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो किचन में मौजूद इन चीजों का ऐसे करें इस्तेमाल.

Read Time: 2 mins
Share
पीले दांतों को मोतियों सा चमका देंगी किचन में मौजूद तेल, नमक, नींबू समेत ये चीजें, जान लीजिए...
Peele Dant Ke Upaye: दांतों का पीलापन दूर करने के घरेलू उपाय.

Yellow Teeth Home Remedies: स्माइल और सफेद मोतियों की तरह चमकते दांत हमारी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आप भी अपने पीले गंदे दांतों से परेशान हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको ऐसे आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं जिससे गंदे दांतों को साफ करने में मदद मिल सकती है. आपको बता दें कि भारतीय रसोई में मौजूद चीजें न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने के साथ सुंदरता को बढ़ाने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं उन आसान उपाय के बारे में.

पीले दांत कैसे साफ करें- (Peele Dant Saaf Kaise Kare)

1. तेल और नमक

किचन में मौजूद सरसों का तेल और नमक दोनों को दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करें-

आधा चम्मच सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर दांतों पर इससे मसाज करें. ऐसे करने से दांतों को चमकदार बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें- 90% लोगों को नहीं पता होगा बिहार के लोकप्रिय मेले और त्यौहार, जहां परंपरा और स्वाद का होता है अनोखा संगम 

Latest and Breaking News on NDTV

2. नींबू और सोडा

नींबू और बेकिंग सोडा से दांतों पर जमी पीली परत को हटाने में मदद मिल सकती है.

कैसे करें-

आधा चम्मच नींबू के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएं और इसे ब्रेश में लगाकर दांत साफ करें.

3. केला

केला सिर्फ स्वाद ही सेहत में भी कमाल है. दांतों को चमकदार बनाने के लिए केले के छिलके को दांतों पर रगड़ सकते हैं.

4. स्ट्रॉबेरी-

स्ट्रॉबेरी एसिडिक नेचर की होती है. इसमें मेलिक एसिड होता है जो दांतों में लगे दाग को हटा सकता है. 

कैसे करें-

स्ट्रॉबेरी को मैश करके उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ें. इससे पीले दांतों को चमकदार बनाने में मदद मिल सकती है. 

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
4 Home Remedies To Get Rid Of Yellow Teeth, Peele Dant Ko Safed Banane Ke Gharelu Upaye, Daant Saaf Karne Ke Gharelu Nushkhe, Daant Kse Chamkaye, Dant Ko Chamkane Ke Gharelu Upay, Home Remedies For Teeth Whitening, Causes Of Yellow Teeth, Neem Stick For Teeth Whitening, Banana Peel For Teeth Whitening, Lemeon For Teeth Whitening, Baking Soda For Twwth Whitening, Sarso Oil For Teeth Whitening, Sarso Ke Tel Se Daant Saaf Kare, Haldi For Teeth Whitening, Kele Ka Chilka Se Daant Saaf Kare, Strawberry For White Teeth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com