सुबह खाली पेट गुनगुना किशमिश का पानी पीने के 5 जबरदस्त फायदे जान चौंक जाएंगे आप

khali pet kishmish ka pani peene ke fayde : अगर आपकी सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है, तो रुकिए. आपकी किचन में रखी एक छोटी सी चीज आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं किशमिश के पानी की, जिसे खाली पेट पीने से आपके शरीर को इतने जबरदस्त फायदे मिलते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. किशमिश का पानी दरअसल एक 'मैजिक ड्रिंक' है, क्योंकि रात भर भिगोने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं किशमिश पानी पीने के फायदे और बनाने का तरीका.

किशमिश का पानी कैसे बनाएं? - How to Make Raisin Water

एक पैन में एक छोटा गिलास पानी लें और उसमें 10 से 15 बीज रहित किशमिश (बिना बीज वाली) डालकर रात भर भिगो दें.

फिर अगली सुबह, इस पानी को हल्का गुनगुना गर्म करें और किशमिश को छानकर, खाली पेट धीरे-धीरे इस पानी को पी लें. इसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं.

खाली पेट किशमिश पानी पीने से क्या होता है

किशमिश के पानी में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. यह पानी आपके लीवर (Liver) और किडनी (Kidney) के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है. रोज सुबह इसे पीने से आपका लीवर अंदर से एकदम साफ हो जाता है, जिससे आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं.

किशमिश में काफी मात्रा में फाइबर होता है. जब आप इसे पानी के साथ खाली पेट लेते हैं, तो यह आपके पाचन तंत्र (Digestion System) को एकदम एक्टिव कर देता है. जिन लोगों को कब्ज (Constipation) या पेट साफ न होने की शिकायत रहती है, उनके लिए यह रामबाण है. यह पेट की एसिडिटी को भी कम करने में मदद करता है.

अगर आपको सुबह उठने के बाद थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो यह ड्रिंक आपके लिए है. किशमिश आयरन (Iron) और विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स (Vitamin B Complex) से भरपूर होती है. खाली पेट इसे पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में भी यह बहुत मदद करता है. दिन भर काम करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, वह इससे मिल जाती है.

किशमिश पोटेशियम (Potassium) का बहुत अच्छा सोर्स है. पोटेशियम आपके शरीर में सोडियम (नमक) के असर को कम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल में रहता है. जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

किशमिश का पानी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-एजिंग गुणों से भरा होता है. ये फ्री-रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. इसका सीधा असर आपकी स्किन पर दिखता है. रोज सुबह इसे पीने से न सिर्फ आपके खून की सफाई होती है, बल्कि आपकी त्वचा अंदर से हाइड्रेट होती है और उसमें एक नैचुरल ग्लो (चमक) आता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)