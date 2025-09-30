विज्ञापन

Navratri Kanya Pujan Gift: अष्टमी-नवमी कन्या पूजन में कंजकों को भूलकर भी न दें ये 6 उपहार

Kanya Pujan gifts: नवरात्रि में कन्या पूजन का असली सुख तभी है, जब सही गिफ्ट दिया जाए. गलत चीजें देवी मां की कृपा कम कर सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर ही गिफ्ट चुनें.

कन्या पूजन में कौन से उपहार नहीं देने चाहिए? जानिए क्या न करें

Kanya Pujan gifts: नवरात्रि के दिनों में जब अष्टमी या नवमी का व्रत आता है, तो घर-घर में छोटी बच्चियों को माता का स्वरूप मानकर पूजने की परंपरा निभाई जाती है. उनके पैर धोकर, तिलक करके, भोजन कराकर और गिफ्ट देकर उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर गिफ्ट शुभ नहीं होता? जी हां, अगर भूलकर भी कुछ खास चीजें कंजकों को दे दीं तो पूजा का असर कम हो सकता है.

नुकीली और धार वाली चीजें (Kanjak gift ideas)

कांच की चूड़ियां, ब्लेड, चाकू, रेजर या नुकीली क्लिप जैसी चीजें छोटी बच्चियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. चोट लगने का डर तो है ही, साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी ये अशुभ मानी जाती हैं.

लोहे की वस्तुएं (kanya pujan gift items)

लोहा शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है. लोहे की चीजें गिफ्ट करने से शनि का बुरा प्रभाव बढ़ सकता है और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए कंजकों को लोहे की कोई वस्तु न दें.

पुरानी या इस्तेमाल की चीजें (Navratri kanjak pujan)

कई बार लोग सोचना समझना भूल जाते हैं और घर की कोई पुरानी चीज़ गिफ्ट में दे देते हैं, लेकिन कन्या पूजन में केवल नई और साफ-सुथरी चीजें ही दी जानी चाहिए. पुरानी चीजें शुभता कम कर देती हैं.

काले रंग के कपड़े (Kanya puja rules)

नवरात्रि में मां दुर्गा के लिए लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी जैसे रंग सबसे शुभ माने जाते हैं. ऐसे में काले कपड़े कंजकों को देने से बचें, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

सिर्फ पैसे देना (kanya pujan)

कई लोग औपचारिकता निभाने के लिए केवल पैसे ही पकड़ा देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है. साथ में कुछ गिफ्ट जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चियों को सच्चा आशीर्वाद और प्रसन्नता मिले.

प्लास्टिक की चीजें (Kanjak pujan mistakes)

मार्केट में प्लास्टिक के खिलौने और बर्तन खूब बिकते हैं, लेकिन पूजा में इनका महत्व नहीं है. धार्मिक दृष्टि से प्लास्टिक को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए.

नवरात्रि में सोच-समझकर दें गिफ्ट (inauspicious things for kanya pujan)

कन्या पूजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मौके पर वही गिफ्ट दें जो शुभ हो और बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान ला सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

