आज डिनर में क्या बनाऊं: होटल जैसा बनेगा शाही पनीर, बस इन बातों का रखें ख्याल, फटाफट नोट करें रेसिपी

Shahi Paneer Recipe: अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं और होटल से बार-बार लाते हैं तो आज से ही बंद कर दें. क्योंकि आज हम आपको शाही पनीर की स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बता रहे हैं जिसे खाकर आप होटल से लाना भूल जाएंगे.

Shahi Paneer Recipe: कैसे बनाएं शाही पनीर.

Shahi Paneer Recipe: पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. छोटे से लेकर बड़े तक पनीर से बनी डिशेज का सेवन करना पसंद करते हैं. वेजिटेरियन हो या नॉनवेजिटेरियन सभी लोग पनीर खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी घर के बने पनीर से ज्यादा होटल का पनीर खाना पसंद करते हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें शाही पनीर की स्वादिष्ट रेसिपी. अगर आपने इसे एक बार चख लिया तो यकीन मानो बाहर से लाना बंद कर देंगे. पनीर को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

घर पर रेस्तरां स्टाइल की शाही पनीर बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, हमारी छोटी सी गलती भी इसके स्वाद को बिगाड़ सकती है.

होटल जैसा परफेक्ट शाही पनीर बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स- (How To Make Perfect Shahi Paneer)

1. होटल जैसा शाही पनीर बनाने के लिए आपको तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च का खास ख्याल रखना है. इन मसालों को तुरंत गर्म तेल में डालें, लेकिन याद रखें कि ग्रेवी पीसने से पहले उन्हें हटा दें. 

Photo Credit: iStock

2. शाही पनीर बनाने के लिए आपको सब्जियों का सही मात्रा में इस्तेमाल करना है. छोटे-छोटे टुकड़ों पर काटकर पकाएं.

3. होटल जैसा शाही पनीर बनाने के लिए आपको दही और काजू को सही समय पर डालना है. इससे सब्जी का स्वाद और कलर दोनों ही परफेक्ट नजर आएंगे.

4. शाही पनीर बनाने के लिए फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करें. आप इसे पानी में भिगोकर रख सकते हैं. या धोकर अपनी पसंद के आकार में काट लें फिर ग्रेवी में मिलाकर पका लें.

