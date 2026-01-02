विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: मेथी साग और पालक से हटकर एक बार जरूर बनाएं लाल साग, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Lal Saag Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में साग का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी साग खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें लाल साग.

Lal Saag Ke Fayde: कैसे बनाएं लाल साग.

Lal Saag Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं, उनमें से एक है साग. इस मौसम में कई तरह के साग खाने को मिलते हैं, जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत में भी कमाल है. मेथी का साग, पालक का साग, बथुआ का साग तो आप सभी ने खाया होगा. लेकिन क्या आपने कभी लाल साग का सेवन किया है. अगर नहीं तो जरूर करें ट्राई. क्योंकि लाल साग में  विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, B-कॉम्प्लेक्स, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, मैंगनीज, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. 

कैसे बनाएं लाल साग- (How To Make Lal Saag)

सामग्री:

  • लाल साग 
  • प्याज
  • टमाटर
  • अदरक
  • तेल
  • जीरा
  • हल्दी पाउडर
  • लाल मिर्च पाउडर
  • गरम मसाला पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • पानी

विधि-

लाल साग को अच्छी तरह से धो लें और बारीक काट लें. एक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें. अदरक का पेस्ट डालें और 1 मिनट तक भूनें. टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं. हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला पाउडर डालें और 1 मिनट तक भूनें. लाल साग डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. पानी डालें और कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक कि साग नरम न हो जाए. नमक डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. गरमा गरम लाल साग परोसें.

लाल खाने के फायदे- (Lal Saag Khane Ke Fayde)

1. दिल- 

लाल साग में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार हैं, जबकि फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. 

Photo Credit: Pexels

2. इम्यूनिटी-

लाल फल और सब्जियां विटामिन C और A से भरपूर होती हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मददगार है. 

3. पाचन- 

लाल साग में फाइबर मौजूद होता है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है. 

4. ब्लड शुगर-

लाल भाजी खून में इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करती है. इसका प्रोटीन इंसुलिन की मात्रा को काबू में रखता है. इससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

