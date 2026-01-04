Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी सरसों साग का चीला, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में ऐसा क्या बनाया जाए जो खाने में टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी हो. सर्दियों में सरसों का साग तो आपने खाया ही होगा. लेकिन बच्चे इसे देखकर के मुंह बना लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टेस्टी सरसों के साग का चीला बनाने की एक ऐसी मस्त रेसिपी, जिसे आपका बच्चा मन से खाएगा भी और ये पोषक तत्वों से भरपूर भी होगा. ये चीला न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद भी आएगा.

सरसों साग चीला बनाने के लिए सामग्री

सरसों का साग – 1 कप बारीक कटा

बेसन – आधा कप

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)

अदरक – 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

लहसुन – 2 कलियां

अजवाइन – आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर – आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार

नमक – स्वादानुसार

पानी – आवश्यकतानुसार

तेल – सेंकने के लिए

सरसों साग चीला बनाने की रेसिपी

सरसों साग का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में बेसन और सरसों का साग डालें. अब इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, अजवाइन, हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर के एक घोल तैयार कर लें.

अब तवे को गर्म करें उसमें तेल लगाएं और तैयार बैटर को डालकर अच्छे से फैला दें. इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें. चीला अच्छे से सिक जाए तो इसे 4 पीस में काटकर बच्चे के टिफिन में पैक कर दें.

