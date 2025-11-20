Winter Special: मक्के की रोटी और सरसों का साग, स्वाद और सेहत का "परफेक्ट कॉम्बिनेशन", जानें बड़े फायदे

Makki Ki Roti Sarson Ka Saag Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम मक्के की रोटी के साथ अगर सरसों का साग मिल जाए तो बस क्या कहने. ज्यादातर लोग इसे स्वाद की वजह से खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं स्वाद के साथ यह सेहत के लिए भी कमाल है. साग में मौजूद विटामिन, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जबकि मक्के की रोटी शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आइए जानते हैं सर्दियों में साग और मक्के की रोटी खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे क्यों सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है.

मक्की की रोटी और सरसों का साग क्यों खाना चाहिए?

गर्माहट: मक्के की रोटी शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद कर सकती है. मक्का धीरे-धीरे पचने वाला अनाज है, जिससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिल सकती है. वहीं, सरसों के साग की तासीर गर्म होती है, जो ठंड से बचाने में मदद कर सकती है. दोनों को साथ में खाने से शरीर में गर्म बनी रहती है और ठंड से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: Beetroot Benefits: चुकंदर को खाने का सही तरीका क्या है? जानिए कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा

विटामिन और मिनरल से भरपूर: साग में विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, मक्के में विटामिन बी, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

पाचन: साग में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन को ठीक रखकर कब्ज, गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. वहीं, मक्के की रोटी में भी फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकता है और वजन को कंट्रोल में रख सकता है.

इम्यूनिटी: साग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं. मक्के में मौजूद पोषक तत्वों के साथ मिलकर यह सर्दियों में फ्लू, जुकाम और कमजोरी से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका साथ में सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)