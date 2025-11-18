विज्ञापन
Winter Tips: सर्दियों में चिया सीड कैसे खाएं, चिया सीड खाने का सही तरीका क्या है?

Winter Mein Chia Seed Kha Sakte Hain: यहां कुछ आसान और देसी तरीकों के बारे में बताया गया हु जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर सर्दियों में भी चिया सीड्स के सभी फायदे पा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
चिया सीड गरम है या ठंडा?

Winter Mein Chia Seed Kha Sakte Hain: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने-पीने पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. बहुत से लोग अपनी डाइट में कई चीजों को शामिल करते हैं और उन्हीं में से एक हैं चिया सीड्स जो सुपरफूड की लिस्ट में शामिल हैं और इन्हें खाने की हर कोई सलाह देता है. यह दिखने में भले ही छोटे-छोटे हो, लेकिन इनमें मौजूद फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट इसे पोषक तत्वों का भंडार बनाते हैं. गर्मियों के मौसम में इन्हें भिगोकर खाने से शरीर ठंडा रहता है, लेकिन अब सावल यह है कि इसे सर्दियों के मौसम में खा सकते हैं? अगर हां, तो इसे खाने का सही तरीका क्या है? यहां कुछ आसान और देसी तरीकों के बारे में बताया गया है जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर सर्दियों में भी चिया सीड्स के सभी फायदे पा सकते हैं.

क्या हम सर्दियों में चिया के बीज खा सकते हैं?

गुनगुने पानी के साथ: सर्दियों में ठंडा पानी पीना किसी को पसंद नहीं आता. ऐसे में आप सुबह 1 चम्मच चिया सीड्स को 10 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगोकर उस पानी को पी सकते हैं, इससे शरीर को ऊर्जा मिल सकती है और पाचन को बेहतर किया जा सकता है. सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिया सीड्स का सेवन ऐसे किया जा सकता है.

ओट्स में मिलाकर: दलिया या ओट्स ज्यादातर लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. इन्हें और हेल्दी बनाने के लिए आप आप अपने गर्म दलिया या ओट्स में 1 से 2 चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स मिला सकते हैं. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी दोगुनी कर करने में मदद करेंगे, जिससे पेट देर तक भरा रहेगा और कम खाने की इच्छा होगी. 

सूप: सर्दियों के मौसम में गर्म सूप पीने का मजा ही अलग है, लेकिन अगर आप इस सूप को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो गरम सब्जियों वाले सूप में 1 चम्मच भिगोए हुए चिया सीड्स डाल सकते हैं यह उसका पोषण को और बढ़ा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Chia Seeds, Winter Foods, Healthy Foods, Healthy Winter Foods, What To Eat In Winters
