ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली 5 सब्जियां

Sardi Me Konsi Sabji Khaye: सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म और बीमारियों से दूर रखने के लिए अपने खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इस मौसम में कुछ ऐसी सब्जियां मार्केट में आती हैं जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में भी मदद करती हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सर्दियों में कौन-कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और उनके क्या फायदे हैं.

सर्दी के मौसम में कौन सी सब्जी अच्छी होती है?

पालक: पालक आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और के से भरपूर है. सर्दियों के मौसम में इसे अपनी डाइट में शामिल करने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद तत्व आंखों की रोशनी को बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं. आप इसे सूप, पराठे या साग के रूप में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं.

सरसों का साग: सर्दियों के मौसम में आप सरसों का साग को मकई की रोटी के साथ खाकर आनंद ले सकते है. यह एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखने के साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने में भी मदद कर सकता है.

गाजर: सर्दियों के मौसम में आने वाली गाजर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए से भरपूर होती है, जो आंखों और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. इस मौसम में गाजर का हलवा सबसे पसंद किया जाता है. इसके अलावा आप गाजर को सलाद, जूस या सूप में भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

मूली: मूली में मौजूद तत्व शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. यह लिवर को स्वस्थ रखने के साथ ही साथ पेट को भी ठीक रखने में मदद कर सकती है. आप चाहें, तो मूली का पराठा या मूली का सलाद किसी भी तरह इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह दोनों ही स्वाद और सेहत के लिए बेहतरीन विकल्प हैं.

मेथी: मेथी के पत्तों में आयरन, कैल्शियम और फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है. जो डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. इसके पराठे, पूरियां या सब्जी सर्दियों के मौसम में स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)