सर्दियों में ये 7 हरी सब्जियां, इन 7 बीमारियों को भगाएंगी दूर

Sardi Mein Kaun Si Sabji Khani Chahie: सर्दियां आते ही शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार बन जाता है और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बदलते मौसम में शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जाए? आज हम आपको इस स्टोरी में 7 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन सर्दियों में होने वाली कई समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं वो 7 जादुई सब्जी कौन सी है और किन लोगों को करना चाहिए इनका सेवन.

सर्दी के मौसम में कौन सी सब्जी खानी चाहिए?

पालक: सर्दियों में पालक खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आयरन, विटामिन ए, सी और के से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर पाचन तंत्र को ठीक रखने और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन और बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. इतना ही नहीं इसका सेवन शरीर में एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और दिल को हेल्दी बनाए रखता है.

इसे भी पढ़ें: हमेशा के लि‍ए उतर जाएगा चश्‍मा, डॉक्टर ने बताए आंखों से चश्‍मा हटाने के तरीके

मेथी: सर्दियों में मेथी का सेवन भी लाभदायक माना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे तत्वों से भरपूर मेथी डाइजेशन को ठीक रखने के साथ ही साथ डायबिटीज, स्किन, वजन, हड्डियों और बालों को ठीक रखने में मदद कर सकती है.

बथुआ: बथुआ में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्निशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद फाइबर आंतों में जमा गंदगी को साफ कर सकता है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो बॉडी को हाइड्रेट और पाचन को भी दुरुस्त रखती है.

सरसों का साग: सरसों के साग में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है. इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. ये कैल्शियम और पोटैशियम से भी भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. यह हड्डियों से जुड़े रोगों के उपचार में भी फायदेमंद माना जाता है.

चौलाई: चौलाई फैट में कम और कई विटामिन, खनिज और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है. यह फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी6, सी, ई और यहां तक कि आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, सेलेनियम और मैंगनीज जैसे खनिजों से भरपूर होता है जो हृदय रोगों, पाचन, हड्डियों और जोड़ों की दिक्कतें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, त्वचा और बालों की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

सुआ: हरी पत्तेदार सब्जियों में से एक सब्जी है सुआ. इसकी तासीर गर्म होती है. इस सब्जी में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और पेट को ठीक रखकर अपच, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या से राहत दिला सकती है.

अंबाडी: अंबाडी पाचन तंत्र के लिए अच्छी मानी जाती है. इसका सेवन पेट को ठीक रखकर कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है. इतना ही नहीं, इसमें आयरन और फोलिक एसिड भी पाया जाता है जो एनीमिया की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)