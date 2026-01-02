सर्दियों में रोजाना 2 खजूर खाने से क्या होगा? हड्डियां रहेंगी मजबूत और पेट रहेगा स्वस्थ, जानें एक दिन में कितने खाने चाहिए?

Khajur Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए लोग अपनी डाइट में तरह-तरह की चीजों को शामिल करते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही आसान, सस्ती और नेचुरल चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसके फायदे अनेक है. खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. नियमित रूप से ठंड में इसका सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

खजूर गर्म है या ठंडा?

खजूर की तासीर गर्म होती है. इसका मतलब है कि ठंड के मौसम में नियमित रूप से इसका सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. यह शरीर को गर्म रखकर कई तरह की बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है.

इसे भी पढ़ें: पानी से नहीं, इस चिकनी चीज से नहा लिए तो मिलेगी ग्लास स्किन, ये प्राचीन स्नान है 100 रोगों की दवा

क्या ठंड में खजूर खा सकते हैं?

हां, ठंड में खजूर का सेवन लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, साथ ही इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर कई बीमारियों से राहत दिला सकते हैं.

Photo Credit: Freepik

एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए?

एक दिन में 3 से 4 खजूर खाना फायदेमंद माना जाता है. इससे ज्यादा मात्रा में खजूर खाने से बचना चाहिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है.

Photo Credit: ians

ठंड में खजूर खाने से क्या होता है?

शरीर को रखता है गर्म: खजूर की तासीर गर्म होती है. ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में रोजाना दो खजूर खाते हैं, तो शरीर को अंदर से गर्म रख सकते हैं. सर्दियों में सुस्ती और कमजोरी से बचने के लिए यह बहुत बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

पेट के लिए अच्छा: ठंड के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती है. वहीं, खजूर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ऐसे में अगर आप रोजाना 2 खजूर खाते हैं, तो पाचन को बेहतर रख सकते हैं और कब्ज, अपच जैसी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं.

हड्डियों को रखेगा मजबूत: खजूर में कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं. सर्दियों में जोड़ों में दर्द या अकड़न की समस्या रहती है, उसमें भी खजूर मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी करेगा मजबूत: सर्दियों के मौसम में सर्दी-खांसी और जुकाम की समस्या जल्दी होना आम है. खजूर में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन कई बीमारियों से राहत दिला सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)