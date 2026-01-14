विज्ञापन
Khajur Ke Fayde: कई लोग इसका सेवन वर्कआउट से पहले या बाद में करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो इसे नाश्ते में, दूध या ड्राई फ्रूट्स के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे खाली पेट खाया है? यहां जानें खाली पेट खजूर खाने से शरीर को क्या लाभ मिल सकते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है. 

Good Morning: बासी मुंह खजूर खाने से क्या होता है? फायदे जान आज से शामिल कर लेंगे रूटीन में
सर्दियों में खजूर खाने के बड़े फायदे

एनर्जी: खजूर प्राकृतिक शुगर का बेहतरीन सोर्स है. इसका सेवन शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकता है, जो लोग सुबह खाली पेट रोजाना खजूर का सेवन करते हैं वह अपने पूरे दिन को ताजगी और फुर्ती से भरपूर रख सकते हैं.

पेट: खजूर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आंतों की सेहत के लिए फायदेमंद है. जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे कब्ज, गैस और अपच से परेशान रहते हैं उनके लिए खाली पेट इसका सेवन करना लाभदायक माना जा सकता है.

हार्ट: खजूर पोटैशियम का अच्छा सोर्स है.अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाते हैं, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं. हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का खतरा कम करने के लिए भी खजूर खाना फायदेमंद है.

हड्डियां: खजूर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं. जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं वह अपने डेली रूटीन में खजूर को शामिल कर सकते हैं.

खाली पेट खजूर खाने का सही तरीका क्या है?

सुबह खाली पेट खजूर खाने के लिए एक रात पहले 2 से 3 खजूर को पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह खाली पेट पेट खाएं. आप चाहें, तो खजूर का पानी भी पी सकते हैं. लेकिन, ध्यान रखें एक दिन में  2 से 4 खजूर खाना ही पर्याप्त माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

