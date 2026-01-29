विज्ञापन
विशेष लिंक

कुछ मीठा खाने का है मन, डायबिटीज से हैं परेशान, तो जरूर ट्राई करें हेल्दी और शुगर फ्री खजूर की खीर

Khajur Ki Kheer Ki Recipe: मीठा खाना किसको पसंद नहीं होता, पर आज के समय में बहुत ज्यादा चीनी और मीठे का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में, आप स्वाद से समझौता किए बिना नेचुरल शुगर से भरपूर खजूर से बनी खीर खा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कुछ मीठा खाने का है मन, डायबिटीज से हैं परेशान, तो जरूर ट्राई करें हेल्दी और शुगर फ्री खजूर की खीर
Sugar Free Khajur Ki Kheer
Sugar Free Khajur Ki Kheer

Khajur Ki Kheer Ki Recipe: मीठा खाना किसको पसंद नहीं होता, पर आज के समय में बहुत ज्यादा चीनी और मीठे का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. डायबिटीज, वजन बढ़ने और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के कारण लोग अब हेल्दी मिठाइयों की तलाश कर रहें हैं. ऐसे में खजूर से बनी शुगर फ्री खीर स्वाद और सेहत दोनों की पूर्ति करती है. यह खीर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है.


क्यों खास है खजूर की खीर-

  • खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और इसमें आयरन, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
  • इस खीर में सफेद चीनी की जरूरत नहीं होती, जिससे यह डायबिटीज और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन जाती है.

शुगर फ्री खजूर खीर की रेसिपी (Sugar Free Khajur Ki kheer ki Recipe)


खजूर की खीर बनाने के लिए सामग्री-

  • एक लीटर फुल क्रीम या टोंड दूध
  • 10 से 12 बीज निकाले हुए खजूर
  • 2 चम्मच बारीक कटे बादाम और काजू
  • 1 चम्मच किशमिश
  • आधी चम्मच इलायची पाउडर
  • एक चम्मच देसी घी

यह भी देखें- दिन की शुरुआत करें हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, बनाएं प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ब्रोकली और चीज़ ऑमलेट

खजूर की खीर बनाने की विधि-

  1. सबसे पहले खजूर को हल्के गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें.
  2. भीगे हुए खजूर का पेस्ट बना लें ताकि वह दूध में अच्छे से घुल जाए.
  3. एक भारी तले के बर्तन में दूध को धीमी आंच पर उबालें और उसे गाढ़ा होने दें.
  4. अब दूध में खजूर का पेस्ट डालकर लगातार चलाते रहें ताकि दूध फटे नहीं.
  5. देसी घी में ड्राई फ्रूट्स हल्के से भूनकर खीर में डाल दें.
  6. अंत में इलायची पाउडर मिलाएं और दो से तीन मिनट पकाकर गैस बंद कर दें.


खजूर की खीर के फायदे-

  1. यह खीर शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करती है.
  2. खजूर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.
  3. आयरन की अच्छी मात्रा होने के कारण यह खून की कमी दूर करने में सहायक है.
  4. बिना चीनी होने के कारण यह वजन कंट्रोल करने में मदद करती है.
  5. यह खीर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प है.

Watch video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Free Khajur Ki Kheer Recipe, Khajur Kheer Recipe, Khajur Khane Ke Fayde In Hindi, Sugar Free Dessert Recipes
Get App for Better Experience
Install Now