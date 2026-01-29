कुछ मीठा खाने का है मन, डायबिटीज से हैं परेशान, तो जरूर ट्राई करें हेल्दी और शुगर फ्री खजूर की खीर

Khajur Ki Kheer Ki Recipe: मीठा खाना किसको पसंद नहीं होता, पर आज के समय में बहुत ज्यादा चीनी और मीठे का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. डायबिटीज, वजन बढ़ने और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के कारण लोग अब हेल्दी मिठाइयों की तलाश कर रहें हैं. ऐसे में खजूर से बनी शुगर फ्री खीर स्वाद और सेहत दोनों की पूर्ति करती है. यह खीर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है.



क्यों खास है खजूर की खीर-

खजूर प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और इसमें आयरन, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

इस खीर में सफेद चीनी की जरूरत नहीं होती, जिससे यह डायबिटीज और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन जाती है.

शुगर फ्री खजूर खीर की रेसिपी (Sugar Free Khajur Ki kheer ki Recipe)



खजूर की खीर बनाने के लिए सामग्री-

एक लीटर फुल क्रीम या टोंड दूध

10 से 12 बीज निकाले हुए खजूर

2 चम्मच बारीक कटे बादाम और काजू

1 चम्मच किशमिश

आधी चम्मच इलायची पाउडर

एक चम्मच देसी घी

खजूर की खीर बनाने की विधि-

सबसे पहले खजूर को हल्के गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें. भीगे हुए खजूर का पेस्ट बना लें ताकि वह दूध में अच्छे से घुल जाए. एक भारी तले के बर्तन में दूध को धीमी आंच पर उबालें और उसे गाढ़ा होने दें. अब दूध में खजूर का पेस्ट डालकर लगातार चलाते रहें ताकि दूध फटे नहीं. देसी घी में ड्राई फ्रूट्स हल्के से भूनकर खीर में डाल दें. अंत में इलायची पाउडर मिलाएं और दो से तीन मिनट पकाकर गैस बंद कर दें.



खजूर की खीर के फायदे-

यह खीर शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मदद करती है. खजूर में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. आयरन की अच्छी मात्रा होने के कारण यह खून की कमी दूर करने में सहायक है. बिना चीनी होने के कारण यह वजन कंट्रोल करने में मदद करती है. यह खीर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प है.

