सफेद या लाल कौन सी मूली ज्यादा फायदेमंद? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बात

Safed muli ya lal muli kaunsi hai faydemand : कोई सफेद मूली पसंद करता है तो कोई लाल. लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि आखिर सफेद मूली ज्यादा फायदेमंद है या लाल मूली? अगर आप भी खरीदते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां हम दोनों मूली के फायदे और फर्क समझेंगे, ताकि आप सही मूली का सेवन कर सकें. तो देर किस बात की आइए जानते हैं...

सफेद मूली के फायदे

इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पेट साफ रखने में मदद करता है.

कब्ज, गैस और अपच जैसी दिक्कतों में सफेद मूली काफी काम की मानी जाती है.

इसमें विटामिन C होता है, जो इम्युनिटी को सपोर्ट करता है.

सफेद मूली का रस कई लोग लिवर और पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी लेते हैं.

लाल मूली के फायदे

लाल मूली में एंटीऑक्सिडेंट ज्यादा होते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं.

इसमें भी फाइबर अच्छा होता है, लेकिन इसका स्वाद हल्का मीठा और कम तीखा होता है.

लाल मूली दिल की सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है.

इसमें मौजूद नैचुरल रंग वाले तत्व स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं.



आखिर कौन सी मूली ज्यादा फायदेमंद?

सफेद और लाल दोनों मूली अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं. अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, तो सफेद मूली बेहतर रहेगी. वहीं अगर आप हल्का, क्रंची और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर ऑप्शन चाहते हैं, तो लाल मूली चुन सकते हैं.

मूली खरीदते समय रखें ये बातें

मूली सख्त और फ्रेश होनी चाहिए

ज्यादा नरम या दाग वाली मूली न लें

पत्तियां हरी और ताजी हों तो मूली फ्रेश मानी जाती है



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)