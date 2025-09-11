क्या सब्जा के बीज का पानी रोज पीना अच्छा है?

Sabja Seeds Benefits: सब्जा जिसे तुलसी के बीज के नाम से भी जाना जाता है कई स्वास्थ्य समस्याओं का हाल है. छोटे-छोटे काले रंग के ये बीज औषधियों गुणों का भंडार हैं. इन बीजों को अगर 15 से 20 मिनट पानी में भिगोकर रखा जाए तो यह एक पौष्टिक ड्रिंक बन सकता है. वेट लॉस से लेकर, पेट को साफ रखने में इस पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है. तो चलिए जानते हैं अगर सब्जा के पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल किया जाए तो किस तरह के स्वास्थ्य लाभों का फायदा उठाया जा सकता है.

Sabja Ke Beej Ke Fayde | Sabja Seeds In Water | Can I Drink Basil Seed Water Every Day

सुबह खाली पेट सब्जा खाने के क्या फायदे हैं?

पाचन: सब्जा का पानी फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स है. इसको रूटीन में शामिल कर आप पेट को साफ रखकर कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याओं की शिकायत रहती हैं उनके लिए सब्जा के पानी का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है.

वजन: सब्जा के बेज में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसको पीकर आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और बार-बार खाने की इच्छा को कम कर सकते हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सब्जा का पानी एक प्राकृतिक उपाय की तरह काम कर सकता है.

स्किन: सब्जा के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर हैं. इनको अगर आप पानी में मिलाकर पीते हैं तो त्वचा को चमकदार बनाए रख सकते है. स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं? सब्जा के पानी को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें.

ब्लड शुगर: सब्जा का पानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

हार्ट: सब्जा के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट को हेल्दी रखकर दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे स्ट्रोक, अटैक या ब्लॉकेज का खतरा कम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)