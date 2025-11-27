विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सब्जा बीज गर्म होते हैं? चिया और सब्जा में से कौन सा बीज बेहतर है? जानिए यहां

Basil Seeds Benefits: आइए जानते हैं सब्जा के बीज खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए?

Read Time: 2 mins
Share
क्या सब्जा बीज गर्म होते हैं? चिया और सब्जा में से कौन सा बीज बेहतर है? जानिए यहां
सब्जा खाने से क्या लाभ होता है?

Basil Seeds Benefits: सब्जा के बीजों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खास पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को गर्म रखने, पाचन को सुधारने से लेकर त्वचा और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप सर्दियों के मौसम में नियमित रूप से इनका सेवन करते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं सब्जा के बीज खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए?

सब्जा बीज के फायदे?

तासीर: सब्जा बीज को शरीर को ठंडक देने वाले माने जाते है, लेकिन सर्दियों में इनका सेवन शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है. अगर आप गुनगुने दूध या पानी के साथ इन्हें खाते हैं तो ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ ठंड से दूर रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: क्या मैं रोज गर्म पानी पी सकता हूं? गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

पाचन: सब्जा के बीजों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर पेट को साफ और पाचन को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें कब्ज, गैस और अपच से छुटकारा पाया जा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

इम्यूनिटी: सब्जा के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. सर्दियों में जब वायरस और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, तब यह बीज शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं.

स्किन: सर्दियों में अक्सर लोग रूखी और बेजान त्वचा की समस्या का सामना करते हैं. सब्जा के बीज शरीर में नमी और हाइड्रेशन बढ़ाकर स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकते हैं. इनके एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से साफ रखकर मुंहासों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sabja Seeds, Sabja Seed Benefits, Basil Seeds, Basil Seeds Benefits, Health Benefits Of Sabja Seeds
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com