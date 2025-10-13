विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीने से जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जानें गजब फायदे

Basil Seeds with Milk Benefits: तुलसी और दूध का कॉम्बिनेशन इतना चमत्कारिक है कि आपको कई बीमारियों से बचा सकता है. आइए जानते हैं आपको इसे घर पर कैसे उपयोग करना है इसके अद्भुत फायदे.

Read Time: 4 mins
Share
रोज दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीने से जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जानें गजब फायदे
Basil Seeds with Milk Benefits: दूध और तुलसी के बीज का सेवन सेहत के लिए कमाल कर सकते हैं.

Doodh Mein Tulsi Ke Beej Khane Ke Fayde: हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, दिमाग तेज चले और शरीर में एनर्जी भरपूर रहे. लेकिन, ये पता नहीं होता है कि इसे कैसे हासिल करें. हालांकि ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जो शरीर और सेहत के लिए कमाल कर सकते हैं. उनके बारे में जानकारी के अभाव में हम हमारे आसपास और किचन में मौजूद चमत्कारी चीजों को भी नहीं पहचान पाते हैं. हमारी रसोई में ही ऐसे कई अद्भुत उपाय मौजूद हैं जो बिना खर्च किए सेहत को बेहतर बना सकते हैं. ऐसा ही एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है तुलसी के बीज और दूध. यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव भी करता है. आइए जानते हैं कि दूध के साथ तुलसी के बीज यानि सब्जा सीड्स का सेवन करने पर क्या फायदे मिलते हैं.

ये भी पढ़ें: रोज खाएंगे 5 अखरोट शरीर को होंगे 5 जबरदस्त फायदे, जानिए कैसे

क्या होते हैं तुलसी के बीज? (What Are Basil Seeds?)

तुलसी के बीज को सब्जा बीज या फालूदा बीज भी कहा जाता है. ये छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं जो पानी में भिगोने पर फूल जाते हैं. इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है.

दूध

दूध को आयुर्वेद में संपूर्ण आहार माना गया है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D, B12 और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग के लिए बेहद जरूरी हैं.

दूध में तुलसी के बीज मिलाकर पीने के फायदे (Benefits of Drinking Milk Mixed With Basil Seeds)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

तुलसी के बीज में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. दूध के साथ लेने पर यह और भी असरदार हो जाता है.

ये भी पढ़ें: दालचीनी असली है या नकली, कैसे करें पहचान जानिए यहां आसान टिप्स

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

2. वजन घटाने में मददगार

यह कॉम्बिनेशन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. साथ ही तुलसी के बीज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं जिससे फैट जल्दी बर्न होता है.

3. तनाव और नींद की समस्या में राहत

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और तुलसी के बीज के शांतिदायक गुण मिलकर दिमाग को शांत करते हैं. इससे तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है.

4. त्वचा और बालों के लिए वरदान

तुलसी के बीज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं जिससे त्वचा साफ और चमकदार बनती है. दूध में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूत और घना बनाता है.

5. हड्डियों को बनाता है मजबूत

दूध में कैल्शियम और तुलसी के बीज में मैग्नीशियम होता है, जो मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाते हैं.

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पान के पत्तों में काली मिर्च लगाकर खाने के हैं 5 गजब फायदे, डाइटीशियन ने बताया

6. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

तुलसी के बीज ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह कॉम्बिनेशन फायदेमंद हो सकता है (लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें).

कैसे करें सेवन?

  • एक गिलास गर्म या गुनगुना दूध लें.
  • उसमें एक चम्मच तुलसी के बीज डालें.
  • अच्छे से मिलाकर रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट पी सकते हैं.

ध्यान देने वाली बातें

  • तुलसी के बीज की मात्रा सीमित रखें, ज्यादा सेवन से पेट में भारीपन हो सकता है.
  • अगर आपको दूध से एलर्जी है तो डॉक्टर से सलाह लें.
  • बच्चों को देने से पहले मात्रा कम रखें.

तुलसी के बीज और दूध का कॉम्बिनेशन एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो शरीर, दिमाग और त्वचा तीनों को फायदा पहुंचाता है. इसे अपने रूटीन में शामिल करके आप बिना किसी खर्च के हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Basil Seeds With Milk Benefits, Drink Basil Seeds In Milk, Tulsi Ke Beej Ke Fayde, Dudh Mein Tulsi Ke Beej Pine Ke Fayde, Doodh Mein Tulsi Khane Ke Labh
Get App for Better Experience
Install Now