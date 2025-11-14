रोजाना चावल खाने से क्या होता है? जानें फायदे - नुकसान और खाने का सही तरीका

What Happens to Your Body When You Eat Rice Every Day: चावल हमारे मुख्य भोजन का एक अहम हिस्सा है. भारत के कई राज्यों में सिर्फ चावल ही खाया जाता है. चावल से कई टेस्टी चीजें बनाई जाती है. लेकिन चावल को लेकर कई लोगों में यह कंफ्यूजन रहती है कि क्या यह हेल्दी है या नहीं. कई बार डायबिटीज के मरीजों को भी चावल का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं इन्हें खाना कितनी फायदेमंद होता है.

क्या चावल सेहत के लिए हेल्दी होते हैं?

Rojana chawal khane ke fayde nuksan: हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में चावल पौष्टिक और बैलेंस मील है, जिसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. चावल शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है जो हमारी एनर्जी का एक मुख्य सोर्स है. सफेद चावल से चोकर और भूसी निकाल दी जाती है, जिससे यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है. जबकि ब्राउन राइस अपने नेचुरल रूप में बना रहता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है.

क्या रोज चावल खाया जा सकता है?

चावल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है लेकिन इसे रोज खाना है या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके साथ अपनी डाइट में क्या शामिल कर रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेहत को पोषण देने के लिए हमें अलग-अलग तरह के खाने की जरूरत होती है. यानी, अगर आप रोज़ चावल खाते हैं, तो साथ में दाल, सब्जियां, फल और प्रोटीन से भरपूर चीजों को भी शामिल करें. इस तरह शरीर को बैलेंस पोषण मिलेगा और सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

चावल खाने के 5 फायदे (White & Brown Rice Benefits in Hindi)

हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है

ब्राउन राइस फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है और ज्यादा खाने से रोकता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होने की वजह से यह एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज़ करता है, जिससे ब्लड शुगर और इंसुलिन स्टेबल रहते हैं.

सफेद चावल में GI ज्यादा होता है और पोषण कम होता है. अगर आप रोजाना ज़्यादा मात्रा में सफेद चावल खाते हैं, तो यह पेट की चर्बी और वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है, खासकर जब इसे बैलेंस डाइट के साथ न लिया जाए.



क्रॉनिक डिजीज से सुरक्षा दे

ब्राउन राइस अपने चोकर की बाहरी परत के कारण फ्लेवोनोइड्स (जैसे एपिजेनिन और क्वेरसेटिन) से भरपूर होता है. ये एंटीऑक्सीडेंट इंफ्लेमेशन और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. स्टडीज से पता चलता है कि साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस खाने से हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो सकता है.

वर्कआउट के बाद एनर्जी दे- सफेद चावल जल्दी पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में एनर्जी और ग्लाइकोजन स्टोरेज में मदद करता है. यही कारण है कि एथलीट और वर्कआउट करने वाले लोग इसे खाना पसंद करते हैं.

सफेद चावल जल्दी पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में एनर्जी और ग्लाइकोजन स्टोरेज में मदद करता है. यही कारण है कि एथलीट और वर्कआउट करने वाले लोग इसे खाना पसंद करते हैं. पेट के लिए हल्का और आसान- सफेद चावल हल्का और आसानी से पचने वाला होता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें पेट की समस्याएं होती है. सही तरीके से पकाए जाने पर यह पेट को आराम देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत रखता है.

नेचुरल रूप से ग्लूटेन फ्री



चावल नेचुरल रूप से ग्लूटेन-फ्री है, इसलिए यह सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए सेफ है. ब्राउन राइस इन सॉल्युबल फाइबर प्रदान करता है, जो पाचन में मदद करता है और हेल्दी गट बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस और मजबूत रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)