आईटी कंपनी की मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, सीईओ ने बनाया शिकार! बर्थडे पार्टी में जश्न के बाद वारदात

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर शहर में एक शर्मनाक वारदात हुई है, जहां एक कंपनी की आईटी मैनेजर ने चलती कार में रेप का आरोप सीईओ और उस कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर लगाया है.

Rajasthan Crime News
उदयपुर:

Rajasthan Crime News: राजस्थान के उदयपुर शहर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक आईटी फर्म के मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई है. IT मैनेजर के साथ चलती कार में बर्थडे पार्टी के बाद गैंगरेप की वारदात का आरोप उसी की कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर है. बताया जा रहा है कि कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड भी कार में उस वक्त थी.उदयपुर पुलिस ने इस घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

पुलिस का कहना है कि निजी आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने चलती कार में कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. शिकायत में कहा गया है कि सीईओ की बर्थडे पार्टी के बाद सभी गेस्ट एक-एक करके चले गए, लेकिन वो महिला अकेली रह गई. पीड़िता का कहना है कि बर्थडे पार्टी के बाद कंपनी के सीईओ, एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति उसे कार में ले गए, जहां ये घटना हुई.पुलिस ने कहा कि महिला एग्जीक्यूटिव हेड उसे अपनी कार में ले गई, उसका पति और सीईओ भी कार में थे.तीनों एक साथ उसे घर छोड़ने के लिए निकले थे.

रास्ते में एक शॉप से सिगरेट जैसा कोई सामान खरीदा और उसे भी पीने को दिया. शिकायत में आरोप है कि उसके सेवन के बाद वो बेहोश हो गई. पुलिस को उसने बताया कि अगली सुबह उसे अपने साथ हुई घटना का पता चला और उसने शिकायत करने का फैसला किया.

मैनेजर के साथ गैंगरेप की वारदात शनिवार रात की है. कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी शोभागपुरा के एक होटल में थी. महिला रात 9 बजे पार्टी में आई थी. पार्टी देर रात डेढ़ बजे तक चली और सभी ने शराब पी.पीड़िता मैनेजर ने भी पार्टी की थी. फिर उसे घर छोड़ने की बात कही गई.

महिला का कहना है कि होश में आने पर उसने पुलिस को सूचना दी. सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है.मेडिकल जांच कराई गई है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए गहन जांच चल रही है.

उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने कहा कि शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

IT Company Manager Gangrape, Udaipur News, Rajasthan Crime News, Rajasthan News
