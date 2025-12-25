विज्ञापन
विशेष लिंक

रवि शास्त्री इंग्लैंड के बनेंगे हेड कोच? 'बैजबॉल' होगा खत्म! इंग्लैंड के पूर्व स्टार ने कर दी बड़ी मांग

एशेज सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबलों में मिली शिकस्त के बाद मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड क्रिकेट में बदलाव की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि मैकुलम की जगह पर रवि शास्त्री को टीम का मुख्य कोच बनाए जाए.

Read Time: 2 mins
Share
रवि शास्त्री इंग्लैंड के बनेंगे हेड कोच? 'बैजबॉल' होगा खत्म! इंग्लैंड के पूर्व स्टार ने कर दी बड़ी मांग
Ravi Shastri
  • इंग्लैंड क्रिकेट टीम वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेल रही है जिसमें तीन मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी है
  • टीम की हार के बाद कोच ब्रेंडन मैकुलम की रणनीतियों पर सवाल उठने लगे हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है
  • मोंटी पनेसर ने सुझाव दिया है कि इंग्लैंड टीम के मुख्य कोच पद पर रवि शास्त्री को नियुक्त किया जाना चाहिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की प्रतिष्ठित 'एशेज' जारी है. शुरुआती तीन मुकाबलों में ही तीनों मैच हारकर इंग्लिश टीम सीरीज गंवा चुकी है. जिसके बाद उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है. कई पूर्व क्रिकेटरों ने मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम को उनके पद से हटाने की बात भी कही है. लोगों का मानना है कि उनकी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही हैं. यही वजह है कि टीम को शिकस्त पर शिकस्त का सामना करना पड़ रह है.

मैकुलम के खिलाफ जारी आलोचना के दौर में एक ऐसा भी बयान सामने आया है. जिसे सुन हर कोई हैरान है. एशेज सीरीज के शुरुआती तीनों मुकाबलों में मिली शिकस्त के बाद मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड क्रिकेट में बदलाव की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि मैकुलम की जगह पर रवि शास्त्री को टीम का मुख्य कोच बनाए जाए.

पत्रकार रवि बिष्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान पनेसर ने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री मौजूदा कोच ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेने के लिए आदर्श उम्मीदवार साबित हो सकते हैं.

पनेसर ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए उदाहरण के तौर पर रवि शास्त्री के अविश्वसनीय रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला. जिनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी.

पनेसर ने कहा ने कहा, 'आपको सोचना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का सही तरीका किसे पता है? आप ऑस्ट्रेलिया की मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक कमजोरियों का फायदा कैसे उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला मुख्य कोच बनाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें- मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ने रोहित शर्मा को ही IPL की ऑल टाइम प्लेइंग XI में नहीं दिया मौका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Monty Panesar, Ravi Shastri, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now