घोड़े जैसी ताकत लाने के लिए क्या खाना चाहिए, रोज खजूर खाने से क्या होगा और 1 दिन में कितने खजूर खा सकते हैं?

Khajur Khane Ke Fayde: खजूर सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर है. इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना खजूर को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं कि रोज खजूर खाने से हमें कौन-कौन से कमाल के फायदे मिल सकते हैं?

घोड़े जैसी ताकत लाने के लिए क्या खाना चाहिए?

पाचन: खजूर में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को ठीक रखकर कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. रोजाना रात में 2 से 4 खजूर दूध में भिगोकर खाने से पाचन शक्ति में तेजी से सुधार देखा जा सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: बाल झड़ते हैं तो कौन सा विटामिन लेना चाहिए?

हड्डियां: खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्वों की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद उपयोगी माने जाते हैं. बढ़ते बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन करने से हड्डियों में दर्द की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

दिल: खजूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल की नसें साफ रखी जा सकती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. खजूर का सेवन हृदय रोग का खतरा कम कर सकता है.

एक दिन में कितने खजूर खाने चाहिए?

एक दिन में 3 से 4 खजूर खाना फायदेमंद माना जाता है. इससे ज्यादा मात्रा में खजूर खाने से बचना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)