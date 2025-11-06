विज्ञापन
विशेष लिंक

Good Morning: दिन की शुरुआत करें खाली पेट छुहारे के साथ, इसके चमत्कारी फायदे जो हैरान कर देंगे

Khali Pet Chuara Khane Ke Fayde: आइए जानते हैं अगर रोज सुबह खाली पेट छुहारा खाया जाए तो शरीर को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Good Morning: दिन की शुरुआत करें खाली पेट छुहारे के साथ, इसके चमत्कारी फायदे जो हैरान कर देंगे
रोज खाली पेट छुहारे खाने से क्या होता है?

Khali Pet Chuara Khane Ke Fayde: अगर आप अपने दिन की शुरुआत सुबह खाली पेट छुहारा के साथ करते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंच सकते हैं. यह हम सब जानते हैं कि हमारे आहार में प्राकृतिक चीजें शामिल करने से शरीर कई समस्याओं से दूर रहता है. छुहारा खजूर का सूखा रूप होता है, जो स्वाद में मीठा होने के साथ ही साथ पोषण से भी भरपूर होता है. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं अगर रोज सुबह खाली पेट छुहारा खाया जाए तो शरीर को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं.

सुबह खाली पेट छुहारा खाने से क्या होता है?

पाचन: खाली पेट छुहारा खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर पेट को साफ करने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से दुखी रहते हैं तो खाली पेट छुहारे का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: शुगर के मरीजों के लिए ये 4 सब्जी हैं जानलेवा, बना लें दूरी

हड्डियां: छुहारे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी पाई जाती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं. नियमित रूप से इसका सेवन बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से होने वाली दिक्कतें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से छुटकारा दिला सकता है.

एनीमिया: छुहारा आयरन का बेहतरीन स्रोत है. यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे एनीमिया की समस्या को दूर किया जा सकता है. सुबह खाली पेट छुहारा खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और चेहरा भी चमकने लगता है.

इम्यूनिटी: छुहारे में पाए जाने वाले विटामिन बी, सी, आयरन और मैग्नीशियम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. सुबह खाली पेट इसे खाने से बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतें जैसे सर्दी, खांसी और संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Doodh Chuara Khane Ke Fayde, Doodh Me Chuara Paka Kar Khane Ke Fayde, Benefits Of Milk And Chuara, Milk And Dates Eating Empty Stomach Benefits, Soaked Dry Dates In Milk Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com