रोज दाल खाने से क्या फायदा होता है?

Daal Khane Ke Fayde: एक सूखी सब्जी के साथ जब तक थाली में एक ग्रेवी वाली सब्जी न हो तो खाने का मजा नहीं आता. डाल प्लेट का एक वो हिस्सा है जिसके बिना सब्जी अधूरी सी लगती है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में भी सहायक है. ज्यादातर लोग दाल का सेवन रोजाना करते हैं. कई इसे चावल और अचार के साथ खाना पसंद करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो इसे घी से भरपूर रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आप इसे रोजाना खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो स्टोरी में बने रहिए.

दाल खाने के फायदे

फाइबर: दालों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो पाचन को दुरुस्त रखकर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच से राहत दिलाने में सहायक है. ऐसे में पेट से जुड़ी दिक्कतों से पीड़ित लोगों को दल का रोजाना सेवन जरूर करना चाहिए.

वजन: दाल का सेवन पेट को भरा हुआ रखता है, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है. इतना ही नहीं, यह कम कैलोरी में अधिक पोषण देती है, इसलिए वजन घटाने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

प्रोटीन: दालें प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है. रोजाना दाल को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है. इसका सेवन बच्चों से लेकर बड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: दाल आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और मौसमी बीमारियों से राहत दिला सकता है.

हार्ट: दालों में कोलेस्ट्रॉल कम और पोटेशियम ज्यादा होता है. इसका सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखकर हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)