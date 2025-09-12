रात में भिगोकर रख दें किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला और सुबह खाली पेट कर लें, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Clove Water Benefits: किचन में मौजूद लौंग एक ऐसा मसाला है जिसे न सिर्फ खाने के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. लौंग को आप डाइट में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन K, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, यूजेनॉल और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों को दांत दर्द और कैविटी की समस्या है उनके लिए इसके तेल का इस्तेमाल काफी गुणकारी माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप 2-3 लौंग को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें तो शरीर पर क्या असर दिखेगा. अगर नहीं तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

लौंग का पानी पीने के फायदे- (Laung Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए लौंग का पानी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद गुण पेट गैस, अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार हैं.

2. शरीर में सूजन-

लौंग एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. ऐसे में इसका पानी पीने से शरीर में सूजन और दर्द को कम किया जा सकता है. जिन लोगों को ये समस्या है वो इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप सुबह लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है.

4. मोटापा-

मोटापा आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)