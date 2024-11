Right Time For Dinner: रात के खाने का क्या है सही समय और सही तरीका, आयुर्वेद एक्सपर्ट से डिटेल में समझें

Right Time For Dinner According To Ayurveda: रात में खाना कब खाना चाहिए, इसको लेकर लोगों के अलग अलग थॉट्स और प्रेक्टिसेस हैं. कुछ लोग रात में जल्दी खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिनभर काम के बाद जब थके हारे आते हैं तो चाहते हैं कि रात का खाना बहुत आराम से खाएं. इसलिए थकान मिटाने के बाद आराम से गर्मागर्म खाना खाते हैं. कुछ लोग अपनी जॉब से जुड़ी मजबूरियों के चलते डिनर का टाइम मैनेज करते हैं. मसलन शिफ्ट अगर छह बजे छूटी तो आठ बजे डिनर कर लेंगे और अगर शिफ्ट दस बजे तक की हुई तो डिनर का टाइम अपने आप 12 बजे तक पहुंच जाएगा. लेकिन इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है. एनडीटीवी ने इस बारे में आयुर्वेद के एक्सपर्ट वैद्य राम अवतार से चर्चा की.

रात का खाना खाने का सही समय| Right Time And Right Way To Eat Food At Night

डिनर करने का सही समय

वैद्य राम अवतार के मुताबिक डिनर का सही समय सूर्य रहने तक माना जाना चाहिए. यानी जब तक आसमान में सूर्य दिख रहा है तब खाना खाने का सही समय होता है. उस के बाद खाना नहीं खाना चाहिए. वो इस बारे में जैन धर्म का हवाला देकर कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले तक खाना खा लेना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते. उन्हें सूरज ढलने के करीब दो घंटे के अंदर खाना खा लेना चाहिए. क्योंकि सूर्य ढलने के दो घंटे बाद तक उस की ऊष्मा बनी रहती है. इसलिए उसे ही रात के खाने का सही समय माना जा सकता है. डिनर के लिए इस से ज्यादा देर नहीं की जानी चाहिए.

डिनर करने का सही तरीका

वैद्य राम अवतार ने न सिर्फ डिनर करने का सही समय बल्कि डिनर करने का सही तरीका भी बताया है. उन का कहना है कि रात के खाने में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए. रात के खाने में आधी भूख के लायक ही भोजन करें. उस के बाद आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए छोड़ें. ऐसा करने से पाचन ठीक रहता है और मोटापा भी नहीं बढ़ता है.

