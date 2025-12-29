Radish Benefits Ayurveda: Baba Ramdev से जानिए खाली पेट मूली खाने से क्या होता है?

Khali Pet Muli Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में छत पर धूप के नीचे बैठने का मजा ही कुछ अलग है और अगर साथ चटपटी मूली की सलाद, इसके पराठे या सब्जी के रोटी मिल जाए तो बस क्या कहने. ये सब्जी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. कई लोग इसका सेवन दोपहर के लंच में करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो रात को खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे खाली पेट खाया है, अगर नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करें. इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे. तो चलिए बाबा रामदेव (Baba Ramdev) से जानते हैं खाली पेट मूली खाने के क्या फायदे हैं.

मूली में कौन से पोषक तत्व होते हैं?

मूली विटामिन सी, फोलेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी-6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरी होती है. इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक और कैलोरी बहुत कम होती है.

मूली खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है?

मूली में पाए जाने वाले तत्व पेट को ठीक रखने, डायबिटीज, लिवर, किडनी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है.

मूली की तासीर कैसी होती है?

मूली की तासीर गर्म और ठंडी होती है. दोपहर के समय इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, जो सर्दियों के मौसम में फायदेमंद मानी जाती है. वहीं, रात के समय इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जो ठंड के मौसम में नुकसानदायक साबित हो सकती है, रात के समय इसका सेवन सर्दी जुकाम का कारण बन सकता है.

बाबा रामदेव से जानें खाली पेट मूली खाने के क्या फायदे हैं?

डिटॉक्सिफिकेशन: बाबा रामदेव के मुताबिक रोजाना मूली खाने से लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है. इसका सेवन लिवर और किडनी के हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है.

वजन: नियमित रूप से मूली खाने से वजन कंट्रोल में रहता है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मूली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

एसिडिटी: मूली में मौजूद तत्व गैस, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. इसका सेवन पाचन को बेहतर रख सकता है.

