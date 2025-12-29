विज्ञापन
विशेष लिंक

Radish Benefits Ayurveda: Baba Ramdev से जानिए खाली पेट मूली खाने से क्या होता है?

Khali Pet Muli Khane Ke Fayde: क्या कभी आपने मूली को खाली पेट खाया है, अगर नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करें. इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे. 

Read Time: 3 mins
Share
Radish Benefits Ayurveda: Baba Ramdev से जानिए खाली पेट मूली खाने से क्या होता है?
ठंड में मूली खाने के क्या फायदे हैं?

Khali Pet Muli Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में छत पर धूप के नीचे बैठने का मजा ही कुछ अलग है और अगर साथ चटपटी मूली की सलाद, इसके पराठे या सब्जी के रोटी मिल जाए तो बस क्या कहने. ये सब्जी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. कई लोग इसका सेवन दोपहर के लंच में करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो रात को खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे खाली पेट खाया है, अगर नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करें. इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे. तो चलिए बाबा रामदेव (Baba Ramdev) से जानते हैं खाली पेट मूली खाने के क्या फायदे हैं.

मूली में कौन से पोषक तत्व होते हैं?

मूली विटामिन सी, फोलेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी-6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरी होती है. इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक और कैलोरी बहुत कम होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

मूली खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है?

मूली में पाए जाने वाले तत्व पेट को ठीक रखने, डायबिटीज, लिवर, किडनी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

इसे भी पढ़ें: स्मार्टफोन कैसे बन रहा है आपके शरीर का दुश्मन? जानिए विशेषज्ञों से

मूली की तासीर कैसी होती है?

मूली की तासीर गर्म और ठंडी होती है. दोपहर के समय इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, जो सर्दियों के मौसम में फायदेमंद मानी जाती है. वहीं, रात के समय इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जो ठंड के मौसम में नुकसानदायक साबित हो सकती है, रात के समय इसका सेवन सर्दी जुकाम का कारण बन सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बाबा रामदेव से जानें खाली पेट मूली खाने के क्या फायदे हैं?

डिटॉक्सिफिकेशन: बाबा रामदेव के मुताबिक रोजाना मूली खाने से लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है. इसका सेवन लिवर और किडनी के हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है.

वजन: नियमित रूप से मूली खाने से वजन कंट्रोल में रहता है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए मूली एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

एसिडिटी: मूली में मौजूद तत्व गैस, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. इसका सेवन पाचन को बेहतर रख सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baba Ramdev, Muli Ke Fayde, Khali Pet Muli Khane Ke Fayde, What Does Baba Ramdev Eat Daily?
Get App for Better Experience
Install Now