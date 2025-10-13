विज्ञापन
मूली खाने के फायदे, सर्दियां आने वाली हैं डाइट में जरूर करें शामिल

Muli Khane Ke Kya-Kya Fayde Hain: तो आइए जानते हैं मूली खाने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहिए. 

Read Time: 2 mins
मूली खाने के फायदे, सर्दियां आने वाली हैं डाइट में जरूर करें शामिल
क्या मूली लीवर के लिए अच्छी होती है?

Muli Khane Ke Kya-Kya Fayde Hain: सर्दियां आने वाली हैं और उसी के साथ इस मौसम में खाई जाने वाली सब्जियां भी. ठंड में मूली की सलाद, पराठे, अचार या सब्जी खाने को मिल जाए तो बस क्या कहने. इस मौसम में तो इसकी मांग और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि शरीर को कई बीमारियों से भी बचाती है. इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं मूली खाने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहिए. 

मूली खाने से क्या होता है?

पाचन: मूली में फाइबर ज्यादा होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है. इसका सेवन कब्ज की समस्या को दूर करने में और पेट को साफ रखने में मदद कर सकता है. 

डिटॉक्स: मूली एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करती है, जो लिवर और किडनी से टॉक्सिनस को बाहर निकालने में मदद कर सकती है. अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

स्किन: मूली में पाया जाने वाला विटामिन सी, फॉस्फोरस और जिंक त्वचा पर होने वाले दाग-धब्बे और मुंहासे को कम कर स्किन को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप मूली के रस को रोज पीते हैं तो यह आपकी स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

इम्यूनिटी: मूली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. इसका सेवन एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है और शरीर को मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी से दूर रख सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

