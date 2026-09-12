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सिर्फ 10 रूपए में बन जाएगा 1 लीटर दूध, डायबिटीज, एसिडिटी में बेहद फायदेमंद कैल्शियम आयरन से भरपूर रागी Milk

​बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद है रागी का दूध, इस आर्टिकल में जानिए इसे बनाने का सबसे आसान तरीका.

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सिर्फ 10 रूपए में बन जाएगा 1 लीटर दूध, डायबिटीज, एसिडिटी में बेहद फायदेमंद कैल्शियम आयरन से भरपूर रागी Milk
कैसे बनाएं रागी का दूध.
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दूध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन कई लोगों को लैक्टोज या डेयरी प्रोडक्ट्स पचने में दिक्कत होती है. ऐसे में अक्सर डॉक्टर दूध पीने से मना कर देते हैं. अगर आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ भी ऐसा ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसा शानदार और बेहद सस्ता तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप सिर्फ शुद्ध और हेल्दी दूध घर पर ही तैयार कर सकते हैं. इस रेसिपी को यू्ट्यूब चैनल (@MaaYehKaiseKarun) पर शेयर किया गया है. यह दूध गाय के दूध से भी ज्यादा कैल्शियम और आयरन से भरपूर है. आइए जानते हैं इसे बनाने का पूरा तरीका.

यहां देखें वीडियो- 

​क्यों खास है रागी का दूध?

रागी को कई जगहों पर नाचनी या मंडुआ के नाम से भी जाना जाता है. रागी के फायदों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे इसकी रोटियां या डोसा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन क्या आपने कभी रागी के दूध के बारे में सुना है? यह एक पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड दूध है जो ग्लूटेन-फ्री और लैक्टोज-फ्री होता है. इसके अलावा, डायबिटीज के मरीज, हार्ट पेशेंट्स और वजन कम करने की सोच रहे लोगों के लिए यह दूध बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

​घर पर रागी का दूध बनाने की आसान विधि-

  1. सबसे पहले आप आधा कटोरी रागी ले लें. रागी के दाने बहुत छोटे और राई जैसे होते हैं. 
  2. इसे किसी बारीक छन्नी में डालकर अच्छे से धो लें ताकि सारा कचरा निकल जाए.
  3. इसके बाद इसे कम से कम 8 घंटे या पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दें.
  4. अनाज को जितना ज्यादा भिगोएंगे, उसका फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा.
  5. अब भीगी हुई रागी को मिक्सी के बड़े जार में डाल लें. इसके स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए आप इसमें दो हरी इलायची या नारियल के छोटे टुकड़े भी मिला सकते हैं. 
  6. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें.
  7. ​पीसने के बाद रागी के छिलके और दूध अलग हो जाएंगे. अब एक साफ कपड़े या छन्नी की मदद से इस मिश्रण को छान लें. 
  8. आपका गाढ़ा और शुद्ध रागी का दूध तैयार है. जरूरत के हिसाब से इसमें पानी मिलाकर इसकी मात्रा 1 लीटर तक कर सकते हैं.

​रागी के दूध से क्या-क्या बना सकते हैं?

  • ​हेल्दी स्मूदी- अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या जिम जाते हैं, तो इस दूध में केला, सेब और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्सी में चला लें. बिना चीनी के भी यह स्मूदी बहुत स्वादिष्ट लगती है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देती.
  • ​कोल्ड कॉफी- युवाओं को कैफे वाली कॉफी बहुत पसंद आती है. आप इस रागी के दूध में थोड़ी कॉफी और बर्फ मिलाकर शानदार कोल्ड कॉफी घर पर ही बना सकते हैं.
  • चाय या दलिया- बुजुर्गों के लिए आप इस दूध से नॉर्मल चाय बना सकते हैं या गरमा-गरम दलिये में इस दूध को मिलाकर दे सकते हैं. गर्मियों में इससे मैंगो शेक या स्ट्रॉबेरी शेक भी बनाया जा सकता है.

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