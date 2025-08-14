विज्ञापन
पायरिया से पाना है हमेशा के लिए छुटकारा तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट ने बताया ऐसा रामबाण नुस्खा फिर कभी नहीं होगा Pyorrhea

Pyorrhea Home Remedies: पायरिया की समस्या होने पर मुंह से बदबू आती है ऐसे में कई बार शार्मिंदगी होती है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताएंगे जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेगा.

बिना पैसे खर्च किए करें पायरिया की समस्या को दूर.

Pyorrhea Home Remedies: आपकी मुस्कान आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है. इसलिए हम सभी अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं. जिसमें हम बचपन से सुनते आए हैं कि दांतों को हेल्दी रखने के लिए दिन में दोनों समय ब्रश करना चाहिए. इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छी आदत है जो आपके दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने में मदद करती है. लेकिन कई बार इन सबके बावजूद भी कई बार लोगों को पायरिया की शिकायत हो जाती है. दांतों पर पायरिया एक क्रॉनिक इंफेक्शन की तरह है जिसकी वजह से मुंह से बदबू और मसूड़ों में सूजन आ जाती है. अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह दांतों को मजबूती देने वाले लिगामेंट, मुलायम टिश्यू और हड्डी को कमजोर बनाती है. इसलिए समय रहते इसका इलाज करना बेहद जरूरी है.

आपको बता दें कि डॉ राबिन शर्मा ने पायरिया के लिए एक ऐसा इलाज बताया है जो जड़ से इस समस्या को खत्म करने में मदद कर सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आप जिन चीजों की जरूरत है वो आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगी. तो आइए जानते हैं पायरिया के इलाज का रामबाण नुस्खा.

पायरिया के इलाज का देसी नुस्खा ( Pyorrhea Home Remedies)

  1. 10 ग्राम लौंग
  2. 20 ग्राम हल्दी
  3. 30 ग्राम तेज पत्ता
  4. 40 ग्राम सेंधा नमक​

इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी चीजों को पीसकर एक बारीक पाउडर बना लेना है. अब इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए. अब रोज सुबग और शाम इस पाउडर को लेकर इसमें सरसों का तेल मिलाएं और उंगली या फिर ब्रश की मदद के दांतों पर मसाज करें. जो लोग पायरिया वाली कंडीशन में फिटकरी वाला टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है.

पायरिया के लक्षण (Pyorrhea Symptoms)

  • मुंह से अजीब सी गंध आना
  • मसूड़ों का रंग लाल होना
  • मसूड़ों से खून आना
  • दांत हिलना
  • मसूड़ों में सूजन
  • दांतों में गैप आना
  • दांतों में सनसनाहट होना

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

