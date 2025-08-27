विज्ञापन
Pyorrhea Remedies: दांतों में लगे पायरिया को जड़ से खत्म कर देंगी किचन में मौजूद ये सस्ती सी चीजें

Pyorrhea Home Remedies: क्या आप भी दांतों में लगे पायरिया की समस्या से परेशान हैं, तो इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर इससे छुटकारा पा सकते हैं.

Pyorrhea Remedies: दांतों में लगे पायरिया को जड़ से खत्म कर देंगी किचन में मौजूद ये सस्ती सी चीजें
Pyorrhea Remedies: पायरिया का घरेलू उपाय.

Pyorrhea Home Remedies In Hindi: आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. छोटे से लेकर बड़े तक इससे जूझ रहे हैं. पायरिया एक क्रॉनिक इंफेक्शन है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है. यह दांतों को मजबूती देने वाले लिगामेंट, मुलायम टिश्यू और हड्डी को कमजोर बनाती है. समय रहते इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है. अगर आप भी पायरिया की समस्या से परेशान हैं तो किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर इससे राहत पा सकते हैं. आपको बता दें कि भारतीय किचन में मौजूद हर्ब और मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं, सदियों से इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है. तो चलिए जानते हैं पायरिया की समस्या को दूर करने के लिए किन चीजों का करें इस्तेमाल.

पायरिया का रामबाण घरेलू उपाय- (Pyorrhea Ka Gharleu Upaye)

1. नमक पानी- 

किचन में मौजूद नमक न सिर्फ खाने के स्वाद को बनाने का काम करता है बल्कि, सेहत के लिए भी काफी गुणकारी माना जाता है. अगर आप पायरिया की समस्या से परेशान हैं तो नमक पानी से कुल्ला कर सकते हैं, इससे मसूड़ों की सूजन कम करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद मिल सकती है.

Photo Credit: Canva

2. नीम- 

नीम के पत्तों को चबाने या नीम के पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की समस्याएं कम हो सकती हैं. अगर आप पायरिया की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट कोमल-कोमल नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं.

3. हल्दी- 

हल्दी किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसका इस्तेमाल लगभग हर तरह की डिशेज में स्वाद और रंग बढ़ाने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. नारियल का तेल-

नारियल तेल का इस्तेमाल बचपन से ही घरों में हमने देखा है. खाना बनाने से लेकर सुंदरता को बढ़ाने तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. पायरिया की समस्या को दूर करने के लिए आप नारियल तेल से ऑयल पुल्लिंग कर सकते हैं, इससे मुंह के बैक्टीरिया को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

