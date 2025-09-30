सिर्फ नॉर्मल चाय ही नहीं, इन हरे पत्तों की चाय भी बन सकती है कई बीमारियों का काल

Peppermint Tea Benefits: कई लोगों के दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के बिना नहीं होती है, अगर आप भी चाय के दीवाने हैं तो नॉर्मल चाय को बजाय अब से पेपरमिंट टी यानि पुदीने की चाय को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाए. बता दें, यह चाय पुदीने की सूखी पत्तियों से बनाई जाती है और इसे कैफीन-मुक्त हर्बल चाय माना जाता है. अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जानी वाली यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी मानी जाती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं पेपरमिंट टी पीने से क्या-क्या लाभ होते हैं और इसे किन लोगों को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए.

पुदीने की चाय कब पीनी चाहिए? | Pudina Chai Kyu Pina Chahiye

पाचन: पुदीने की चाय पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन गैस, अपच, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में मदद कर सकता है. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो आपके लिए इस चाय का सेवन लाभदायक हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी के महापर्व पर बनाएं ये खास व्यंजन, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

इम्यूनिटी: पुदीने की चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-वायरल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो इस चाय को पी सकते हैं.

सिरदर्द: पुदीने की चाय में पाया जाने वाला मेंथॉल सिरदर्द खासकर माइग्रेन के दर्द में राहत देने में सहायता कर सकता है. एक गर्म कप पेपरमिंट टी तनाव को कम कर सिर दर्द को दूर करने में मदद कर सकती है.

वजन: पुदीने की चाय मेटाबॉलिज्म को तेजकर शरीर में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करने में मदद कर सकती है, जिससे वजन को आसानी से घटाया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो तो इस चाय को अपने रूटीन में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)