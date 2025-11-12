बादाम या गाय का दूध किसमें है ज्यादा दम? प्रोटीन और मजबूत हड्डियों का कौन है असली किंग

badam doodh vs cow milk protein-calcium comparison : इन दिनों सबसे बड़ी टक्कर है गाय के दूध और बादाम के दूध की. लोगों में यह ट्रेंड बन गया है कि बादाम का दूध, गाय के दूध से ज्यादा हेल्दी है, खासकर जब बात डाइट और कम कैलोरी की हो. पर क्या ये सच में हर मामले में गाय के दूध से बेहतर है, आइए जानते हैं कि प्रोटीन और हड्डियों की मजबूती के मामले में कौन किस पर भारी है.

गाय के दूध या बादाम किसमें होती है प्रोटीन की पावर

सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, जो हमारे शरीर की मसल्स बनाने और उन्हें मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है. इस रेस में गाय का दूध विनर है.

आंकड़ों की मानें तो एक कप (लगभग 240 मिलीलीटर) गाय के दूध में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि इतनी ही मात्रा के बिना चीनी वाले बादाम के दूध में यह सिर्फ 1 से 2 ग्राम के आस-पास ही होता है. इसका मतलब है कि बादाम के दूध में गाय के दूध के मुकाबले 8 गुना कम प्रोटीन हो सकता है.

अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं या जिम जाते हैं, तो गाय का दूध ही बेहतर और सस्ता ऑप्शन है.

हड्डियों को मजबूत बनाने की रेस

अब आते हैं उस जरूरी तत्व पर जो हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम. गाय का दूध नैचुरली कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है, जो इसे हड्डियों के लिए बेहतरीन बनाता है. हमें लगता है कि बादाम का दूध, बादाम से बना है तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा. लेकिन सच्चाई यह है कि बादाम के दूध में कैल्शियम की मात्रा को 'फोर्टिफिकेशन' के जरिए बढ़ाया जाता है.

अच्छी क्वालिटी वाले फोर्टिफाइड बादाम के दूध में कैल्शियम की मात्रा गाय के दूध जितनी, या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. इसलिए, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या वीगन डाइट पर हैं, तो फोर्टिफाइड बादाम का दूध कैल्शियम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. लेकिन यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका बादाम का दूध फोर्टिफाइड हो.

अगर आपका लक्ष्य प्रोटीन है, तो गाय का दूध पीजिए. वहीं, आप कम कैलोरी चाहते हैं, वीगन हैं, या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, और कैल्शियम के लिए फोर्टिफाइड विकल्प चुनते हैं, तो बादाम का दूध आपके लिए बेस्ट है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)