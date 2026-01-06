Protein Rich Diet: क्या आप भी है वेजिटेरियन? इस रोटी से मिल सकता है आपको 20 ग्राम प्रोटीन

Veg Protein Options: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में थकान, कमजोरी और मांसपेशियों का कमजोर होना आम समस्या बन चुकी है. इसकी एक बड़ी वजह शरीर में प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency) है. प्रोटीन न सिर्फ मांसपेशियां बनाने में मदद करता है, बल्कि शरीर के हर छोटे-बड़े काम में इसकी अहम भूमिका होती है. खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बिना नॉनवेज और डेयरी के भी प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी की जाए.

प्रोटीन क्या है और यह क्यों जरूरी है? | What Is Protein And Why Is It Important

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. यह मांसपेशियों, हड्डियों, स्किन, बालों और लगभग हर टिशू में पाया जाता है. शरीर में होने वाले कई केमिकल रिएक्शन को चलाने वाले एंजाइम और खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से ही बनता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे शरीर में करीब 10,000 से ज्यादा तरह के प्रोटीन होते हैं, जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं.

प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं?

प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है. इनमें से 9 जरूरी अमीनो एसिड (Essential Amino Acids) ऐसे होते हैं, जो शरीर खुद नहीं बना पाता और इन्हें हमें भोजन से लेना जरूरी होता है.

इसे भी पढ़ें: क्या एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट होते हैं? जानें किन लोगों को पहुंच सकता है नुकसान!

प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? | What Are The Effects Of Protein Deficiency?

शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे

मांसपेशियों का कमजोर होना

इम्यून सिस्टम का कमजोर पड़ना

बच्चों में ग्रोथ रुकना

दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होना

शरीर को रोज कितना प्रोटीन चाहिए? | Daily Protein Requirement

एक आसान नियम के अनुसार, 50 किलो वजन वाले व्यक्ति को रोज 50 ग्राम प्रोटीन

70 किलो वजन वाले व्यक्ति को रोज़ 70 ग्राम प्रोटीन

नॉनवेज खाने वालों के लिए यह जरूरत पूरी करना आसान होता है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

शाकाहारियों के लिए 20 ग्राम प्रोटीन वाली खास रोटी | High Protein Roti For Vegetarians

अगर आप वेजिटेरियन हैं और दूध-पनीर भी नहीं लेते, तो यह हाई प्रोटीन रोटी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है.

सामग्री:

प्योर पी प्रोटीन (300 ग्राम)

सत्तू (300 ग्राम)

बेसन (300 ग्राम)

गेहूं का आटा (100 ग्राम)

इन सभी को मिलाकर आटा गूंथ लें. अगर आप 40 ग्राम की एक रोटी बनाते हैं, तो इससे करीब 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है. यानी 2 रोटी खाने से आपको लगभग 40 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)