सिर्फ हरी ही नहीं पीली शिमला मिर्च भी नहीं है किसी से कम, यहां जानें इसके कमाल के फायदे

Yellow Capsicum Benefits: हरी शिमला मिर्च का सेवन तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पीली शिमला मिर्च के भी कम फायदे नहीं हैं. यह सब्जी जितनी देखने में सुंदर लगती है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है. विटामिन और मिनरल्स के गुणों से भरपूर पीली शिमला मिर्च को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

पीली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं?

पेट: पीली शिमला मिर्च में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन डाइजेशन को ठीक रखकर पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है. पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका सेवन जरूर करें.

वजन: पीली शिमला मिर्च में कम कैलोरी और हाई फाइबर होता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

इम्यूनिटी: पीली शिमला मिर्च विटामिन सी का अच्छा स्रोत है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार है.

स्किन: पीली शिमला मिच में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने और एजिंग को धीमा करने में मदद कर सकते हैं.

ब्लड प्रेशर: पीली शिमला पोटैशियम से भरपूर है. इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

