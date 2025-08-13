विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ हरी ही नहीं पीली शिमला मिर्च भी नहीं है किसी से कम, यहां जानें इसके कमाल के फायदे

Yellow Capsicum Benefits: विटामिन और मिनरल्स के गुणों से भरपूर पीली शिमला मिर्च को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

Read Time: 2 mins
Share
सिर्फ हरी ही नहीं पीली शिमला मिर्च भी नहीं है किसी से कम, यहां जानें इसके कमाल के फायदे
पीली शिमला मिर्च खाने से क्या होता है | Yellow bell pepper benefits

Yellow Capsicum Benefits: हरी शिमला मिर्च का सेवन तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पीली शिमला मिर्च के भी कम फायदे नहीं हैं. यह सब्जी जितनी देखने में सुंदर लगती है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है. विटामिन और मिनरल्स के गुणों से भरपूर पीली शिमला मिर्च को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

Yellow Bell Pepper Benefits | Pili Shimla Mirch Khane Se Kya Hota Hai | Pili Shimla Mirch Kise Khani Chahie

पीली मिर्च खाने के क्या फायदे हैं?

पेट: पीली शिमला मिर्च में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन डाइजेशन को ठीक रखकर पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है. पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका सेवन जरूर करें.

इसे भी पढ़ें: कभी भी पानी पीने के तुरंत बाद नहीं खानी चाहिए ये 4 चीजें, वर्ना हो सकता है गंभीर नुकसान

वजन: पीली शिमला मिर्च में कम कैलोरी और हाई फाइबर होता है जो वजन घटाने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

इम्यूनिटी: पीली शिमला मिर्च विटामिन सी का अच्छा स्रोत है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार है.

स्किन: पीली शिमला मिच में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने और एजिंग को धीमा करने में मदद कर सकते हैं.

ब्लड प्रेशर: पीली शिमला पोटैशियम से भरपूर है. इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

Watch Video: हार्ट को कैसे हेल्दी रखें | 5 Tips to Improve Your Heart Health| Strategies to prevent Heart Disease

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pili Shimla Mirch Khane Ke Fayde, Pili Shimla Mirch Ke Fayde, Shimla Mirch Ke Fayde, Shimla Mirch Khane Se Kya Fayda Hota Hai, Shimla Mirch Kaise Khana Chahie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com