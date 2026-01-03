विज्ञापन
हरी शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किन बीमारियों में सेवन करना है फायदेमंद

Health Benefits Of Green Capsicum: शिमला मिर्च में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

Health Benefits Of Green Capsicum: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की हरी सब्जियां आती हैं जो स्वाद और सेहत में फायदेमंद होती हैं. आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की, हालांकि ये हर सीजन में मिल जाती है. लेकिन सर्दियों में इसकी कीमत भी बेहद कम होती है. इसका इस्तेमाल देसी खाना बनाने से लेकर के चाइनीज चीजों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी शिमला मिर्च को शौक से खाते हैं तो आपको इसके फायदे भी पता होने चाहिए. शिमला मिर्च सिर्फ देखने और खाने में ही नहीं अच्छी बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले गुण भी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. हरी शिमला मिर्च को स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है. 

शिमला मिर्च में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, कैरोटीनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. शिमला मिर्च में कैलोरी न के बराबर होती है जिससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. हरी शिमला मिर्च एंटी-ऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स मानी जाती है. इतना ही नहीं हरी शिमला मिर्च के सेवन से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है. तो चलिए आज हम आपको हरी शिमला मिर्च खाने के फायदों के बारे में बताते हैं.

शिमला मिर्च खाने के फायदे (Benefits Of Green Capsicum)

एनीमिया

शिमला मिर्च को आयरन और विटामिन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है. इसका सेवन एनीमिया की कमी को दूर करने में मददगार साबित होता है. जिन लोगों को एनीमिया की कमी है उनके लिए इसका सेवन करना फायदेमंद माना जाता है. 

वजन घटाने में 

वेट लॉस करने में भी शिमाल मिर्च का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है. शिमला मिर्च का सेवन वजन को कम करने में भी मदद कर सकता है. हरी शिमला मिर्च में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वजन को तेजी से कम करने में मदद कर सकते हैं.

आंखों

शिमला मिर्च में ल्यूटिन और जेक्सैथीन नामक तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं. हरी शिमला मिर्च के सेवन से आंखों को हेल्दी रखा जा सकता है.

स्किन

हरी शिमला मिर्च में कैप्साइसिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मददगार माना जाता है. शिमला मिर्च के सेवन से स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

