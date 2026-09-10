लोहे के तवे को नॉन-स्टिक कैसे बनाएं? जानें Iron Tawa Seasoning Tips, डोसा-चीला नहीं चिपकेगा

हम सबके घरों में सुबह का नाश्ता या रात का डिनर बनाते वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोहे के तवे का ही होता है. लेकिन सबसे बड़ी आफत तब आती है जब उस पर क्रिस्पी डोसा, बेसन का चीला या ऑमलेट बनाने का मन करे. जैसे ही हम घोल तवे पर डालते हैं, वो बीच में ही बुरी तरह चिपक जाता है. खुरच-खुरच कर निकालने के चक्कर में पूरा डोसा या चीला टूटकर कचरा हो जाता है और सुबह-सुबह का सारा मूड खराब हो जाता है.

फिर ज्यादातर लोग हार मानकर बाजार से महंगा नॉन-स्टिक तवा खरीद लाते हैं. शुरुआत में तो वह बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी काली कोटिंग छूटने लगती है. डॉक्टरों का भी यही मानना है कि छिले हुए नॉन-स्टिक बर्तन सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं. ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में रखा वही पुराना भारी लोहे का तवा बिल्कुल नॉन-स्टिक जैसा काम कर सकता है, तो शायद आपको यकीन न हो. इसे करने की एक बहुत पुरानी देसी तकनीक है जिसे अंग्रेजी में 'सीजनिंग' कहते हैं. अगर आप इस तरीके को ठीक से समझ लें, तो डोसा तवे पर मक्खन की तरह फिसलेगा.

1. तवे की सही शुरुआत: गहरी सफाई से करें काम

अगर तवे पर पहले से जली हुई कालिख या तेल की मोटी परत जमी है, तो कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी. सबसे पहले तवे को गैस पर चढ़ाकर हल्का सा गुनगुना करें और उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर जूने से रगड़ दें. जब तवे की पुरानी चिकनाई पूरी तरह हट जाए, तो उसे सादे पानी से धोकर किसी सूखे सूती कपड़े से बिल्कुल सूखा कर लें. ध्यान रखें कि तवे पर पानी की एक भी बूंद या नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना तेल सही से सेट नहीं होगा.

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2. प्याज और सरसों के तेल का देसी जादू

यह तरीका हमारे घरों में हलवाई और स्ट्रीट फूड वाले सालों से अपनाते आ रहे हैं. प्याज में मौजूद नेचुरल सल्फर लोहे की सतह पर एक कुदरती परत बना देता है. सूखे तवे को तेज आंच पर गैस पर रख दें और उसे तब तक गर्म होने दें जब तक कि उसमें से हल्का धुआं न निकलने लगे. अब आंच को धीमा करें और तवे पर आधा चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड तेल डालें. एक प्याज को बीच से आधा काट लें और कांटे वाले चम्मच (फॉर्क) में फंसा लें. अब उस कटे हुए प्याज से तेल को पूरे तवे पर अच्छी तरह गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें. प्याज को तवे के किनारों तक कम से कम दो से तीन मिनट तक घिसते रहें. आप देखेंगे कि तेल धीरे-धीरे तवे में समाने लगेगा और तवे का रंग हल्का गहरा और चमकदार हो जाएगा.

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3. नमक वाली ट्रिक: जो तवे को बनाएगी एकदम चिकना

लोहे के तवे में छोटे-छोटे अदृश्य छेद या खुरदरापन होता है, जिसकी वजह से चीला या डोसा उस पर पकड़ बना लेता है. नमक उस खुरदुरेपन को पूरी तरह भर देता है. प्याज रगड़ने के बाद तवे पर एक चम्मच सादा खाने वाला नमक डाल दें. किसी मोटे सूती कपड़े की पोटली बना लें या टिशू पेपर की मदद से उस नमक को तवे पर चारों तरफ तेजी से रगड़ना शुरु करें. दो मिनट तक नमक को तवे पर घिसने से सतह बिल्कुल कांच जैसी चिकनी हो जाती है. इसके बाद गैस बंद कर दें और नमक को झाड़कर अलग फेंक दें.

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4. पानी के छीटें और फाइनल टच

जब भी आप डोसा या चीला बनाने जाएं, तो यह छोटा सा स्टेप जरूर दोहराएं ताकि तवे का तापमान बिल्कुल सही रहे. तवे को फिर से गर्म करें और उस पर ठंडे पानी के कुछ छीटें मारें. छीटें मारते ही छन-छन की आवाज आएगी. तुरंत एक साफ कपड़े या टिशू पेपर से पानी को पोंछ दें. अब सिर्फ दो बूंद तेल डालें और उसे पूरे तवे पर फैला दें. इसके बाद जब आप डोसे या चीले का बैटर तवे पर डालेंगे और उसे फैलाएंगे, तो वह बिल्कुल नहीं चिपकेगा. पकने के बाद उसके किनारे अपने आप ऊपर उठने लगेंगे.

5. लोहे के नॉन-स्टिक तवे को संभाल कर कैसे रखें

अगर आप चाहते हैं कि आपका लोहे का तवा हमेशा नॉन-स्टिक बना रहे, तो कुछ गलतियां करने से बचना बहुत जरूरी है. इस सीजन किए हुए तवे को कभी भी बार-बार कड़े डिशवॉश साबुन या स्टील के जूने से न घिसें. ऐसा करने से तेल की बनाई गई चिकनी लेयर तुरंत उतर जाएगी. डोसा या चीला बनाने के बाद तवे को केवल सादे गुनगुने पानी और स्पंज से धोएं. धोने के बाद तवे को गीला कभी न छोड़ें. कपड़े से पोंछकर उस पर आधा बूंद तेल लगाकर रख दें ताकि उस पर जंग लगने की कोई गुंजाइश न रहे.

लोहे के तवे पर खाना बनाना सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इससे शरीर को थोड़ा आयरन भी मिलता है. अब आपको किसी महंगे या कैमिकल वाले नॉन-स्टिक पैन पर पैसे बर्बाद करने की कोई जरुरत नहीं है. बस 10 मिनट निकालकर अपने पुराने लोहे के तवे को इस तरह तैयार कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपके हाथ से बने डोसे और पराठे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे परफेक्ट उतरते हैं.