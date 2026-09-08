अपराजिता फूल की चाय कैसे बनाएं? जानें बनाने का सही तरीका और फायदे

भारतीय और चाय का नाता सिर्फ वही समझ सकता है जिसे चाय पीना पसंद है. सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने जाने से पहले तक हममें से ज्यादातर लोग चाय पीना पसंद करते हैं. लेकिन रोज की दूध वाली चाय पीकर बोर हो गए हैं और कुछ हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो अपराजिता के फूलों की चाय यानी ब्लू टी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह नीले रंग की चाय हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखने में जितनी सुंदर और अलग लगती है, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का बहुत ही आसान तरीका और इसके कमाल के फायदों के बारे में.

​कैसे बनाएं अपराजिता की चाय- (How To Make Aprajita Flower Tea)

सामग्री-

​फ्रेश या सूखे हुए अपराजिता के फूल- 5 से 7

​पानी- डेढ़ कप

​अदरक- आधा इंच टुकड़ा

​दालचीनी का छोटा टुकड़ा- 1

​शहद

नींबू का रस- स्वादानुसार

विधि-

​सबसे पहले एक बर्तन में डेढ़ कप पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें. ​जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए, तब इसमें अपराजिता के फूल डाल दें. अगर आप अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसी स्टेज पर पानी में मिला दें. ​पानी में फूल डालते ही आप देखेंगे कि फूलों का सारा नीला रंग पानी में उतरने लगा है और पानी का रंग गहरा नीला हो जाता है. ​अब गैस की आंच धीमी करके इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने दें, ताकि फूलों के सभी गुण पानी के अंदर आ जाएं. ​इसके बाद गैस बंद कर दें और चाय को एक कप में छान लें. ​अब इसमें अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा शहद मिला लें. अगर आपको इसका रंग नीला से बदलकर बैंगनी करना है, तो इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की मिला दें. नींबू का रस मिलते ही इस चाय का रंग बहुत ही खूबसूरत पर्पल हो जाता है. हेल्दी और टेस्टी ब्लू टी तैयार है.

Photo Credit: Freepik

​अपराजिता की चाय पीने के फायदे-