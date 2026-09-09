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आटे में कितना पानी डालना चाहिए?

रोटियां बनते ही कड़क हो जाती हैं? शायद आप आटा गूंथने का वो सीक्रेट मिस कर रही हैं, जिससे रोटियां बनती हैं एकदम नरम और फूली-फूली.

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आटे में कितना पानी डालना चाहिए?
चपाती बनाते समय आटे के गुंथे में कितना पानी चाहिए होता है?
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रोटी बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, किचन में उतरने पर उतना ही टेढ़ा काम साबित होता है. कई बार लाख कोशिशों के बाद भी रोटियां पत्थर जैसी कड़क या पापड़ बन जाती हैं, जिसे देखकर मूड खराब होना लाजिमी है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब आटा गूंथने के उस छोटे से सीक्रेट को नजरअंदाज कर देते हैं जो बड़े-बड़े शेफ इस्तेमाल करते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और आप चाहती हैं कि आपकी बनाई रोटियां प्लेट में रखते ही मुंह में घुल जाएं, तो मामला सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं बल्कि सही तरीके का है.

आटा गूंथने का सही तरीका

परफेक्ट रोटी की शुरुआत सही मेजरमेंट से होती है. आटा और पानी का 2:1 का रेश्यो सबसे अचूक माना जाता है यानी अगर आप दो कटोरी गेहूं का आटा ले रही हैं, तो उसमें लगभग एक कटोरी पानी लगेगा. अगर आप नरम आटा गूंथना चाहते हैं, तो इस तरीके को जरूर अपनाएं. 

पानी डालते समय किन बातों का ध्यान रखना है?

पानी मिलाते वक्त इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सारा पानी कभी भी एक साथ बर्तन में न उड़ेलें. यह सबसे आम गलती है जो हम रोज करते हैं. पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके डालें और उंगलियों से आटे को समेटते जाएं. 

नरम रोटी के लिए आजमाएं ये आसान ट्रिक्स:

मौसम के हिसाब से पानी चुनें: 

कड़ाके की ठंड के दिनों में हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें. गुनगुना पानी आटे के अंदर के ग्लूटेन को तेजी से एक्टिव करता है, जिससे रोटियां नेचुरली नरम बनती हैं. गर्मियों के मौसम में नॉर्मल नल के पानी से ही काम चल जाता है.

कम से कम पांच मिनट की मेहनत:

आटा गूंथने का मतलब सिर्फ सबको मिलाना नहीं है. हथेलियों के पिछले हिस्से से आटे को अच्छे से मसलें और गूंथें. कम से कम 5 से 7 मिनट तक की यह मेहनत आटे में लचीलापन लाती है, जिससे जब आप बेलेंगे तो रोटी खुद-ब-खुद गुब्बारे की तरह फूलेगी.

ऊपर से लगाएं हल्की चिकनाई:

जब आटा अच्छे से एकसार हो जाए, तब अंत में उस पर आधा चम्मच घी या रिफाइंड ऑयल की बूंदें डालकर एक बार फिर से मलिए. ऐसा करने से आटे के ऊपर सूखी पपड़ी या पपड़ीदार परत नहीं जमेगी और वो लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहेगा.

रेस्टिंग टाइम देना न भूलें:

गूंथते ही तुरंत बेलना शुरू न कर दें. आटे को किसी सूती गीले कपड़े से ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आराम करने दें. इस रेस्टिंग पीरियड में आटा अंदर से फर्मेंट और सेट होता है, जिससे रोटियां बेलते वक्त किनारों से फटती नहीं हैं.


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