सुबह सिर्फ 1 गिलास पी लीजिए ये पानी फिर देखो कमाल, डॉक्टर ने बताया पेट की गंदगी को बाहर निकाल देगा ये पानी

Drink For Gut Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, ब्लोटिंग और वजन बढ़ना आम हो गई हैं. कई बार लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हुए भी पेट की सफाई और डाइजेशन में दिक्कत महसूस करते हैं. कई बार लोगों को इसकी असल वजह क्या है इस बारे में पता नहीं लग पाता है. आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम कर सके और आप तरोताजा महसूस करें तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को अंदर से बिल्कुल साफ रखें. आजके इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी द्वारा बताए एक ऐसे खास ड्रिंक के बारे में बताएंगे जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है. तो आइए जानते हैं इस खास ड्रिंक के बारे में.

क्या है ये खास डिटॉक्स वाटर?

डॉक्टर ने जो ड्रिंक बताया है ये कोई महंगा सप्लीमेंट या पाउडर नहीं है बल्कि सिर्फ तीन नेचुरल चीजों से बनकर तैयार होता है जो आपके किचन में आसानी से मिल जाते हैं. लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता से बनाया गया एक जादुई पानी है. यह पानी आपके लिवर को साफ करेगा. डाइजेशन को एक्टिवेट करेगा और ब्लोटिंग या गैस जैसी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को भी जड़ से खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा. ये तीनों सामग्री मिलकर आपके पाचन तंत्र को एक्टिवेट करती हैं, लिवर की सफाई करती हैं और ब्लोटिंग, गैस जैसी परेशानियों को जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं. अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है या तोंद बढ़ गई है, तो भी यह उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि पेट की समस्याओं के कारण क्या होते हैं.

पेट की समस्याओं का कारण क्या है?

अक्सर लोगों का कहना होता है कि मैं तो हेल्दी खाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा पेट साफ नहीं होता. या फिर सुबह-सुबह बाथरूम में मुझे बहुत देर तक बैठना पड़ता है या फिर खाने के बाद पेट टाइट और चढ़ाचढ़ा सा लगता है. अक्सर हम इन प्रॉब्लम्स को छोटा-मोटा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन जान लीजिए कि यह सिम्टम्स कोई छोटी सी दिक्कत नहीं है. ये सिग्नल्स बताते हैं कि आपका डाइजेशन स्लो हो चुका है और पेट के अंदर टॉक्सिंस जमा हो गए हैं. और जब यह टॉक्सिंस बाहर नहीं निकलते तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है. स्लो हो जाता है. बेली फैट बनने लगता है और आपको लगता है कि बस आप हर समय थका हुआ महसूस कर रहे हैं बिना कोई भारी काम किए हुए. अगर आपका पेट रोजाना सही से साफ नहीं होता है तो चाहे आप जितना भी हेल्दी चीजों को खा लीजिए इनके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं होंगे. जैसे एक बंद पाइप में पानी डालने से कोई फायदा नहीं है. वो उसी पाइप में पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा. इसी तरह से अगर पेट साफ नहीं है तो पेट में भी खाना सड़ता रहेगा. गैस बनती रहेगी और पेट फूलने लगेगा. इसलिए अगर आप बेली फैट से परेशान हैं या फिर गैस और ब्लोटिंग आपका रोज का इशू बन गया है तो पहले पेट को अंदर से साफ करना जरूरी है और उसके बाद ही कोई भी दूसरी चीज आपके काम आएगी.

लौंग, दालचीनी और तेजपत्ते से बनाएं जादुई ड्रिंक के फायदे

लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता ये तीनों अपने स्वाद के साथ ही अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाने जाते हैं. इन तीनों की अपनी-अपनी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं. लेकिन जब यह एक साथ यूज किए जाते हैं, तो यह एक ऐसा टॉनिक बन जाता है जो कि पाचन तंत्र को अंदर से साफ करता है. जैसे ही आप इस गर्म पानी को लेते हैं, सबसे पहले यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्टिवेट करता है. यानी जो सिस्टम आपका स्लो हो गया था, उसको यह तुरंत से ऑन कर देता है, तेज कर देता है. लॉन्ग लिवर के बाइल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है. बाइल यानी वह नेचुरल जूस जो कि आपके लिवर से निकलता है और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होता है. दालचीनी ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है. इसका मतलब यह है कि इंसुलिन की स्पाइक्स बॉडी में कम होती है और फैट स्टोरेज की टेंडेंसी भी कम हो जाती है. और तेजपत्ता जिसे हम जनरली सिर्फ पुलाव या बिरयानी में डालकर खाते हैं. यह आपकी आंतों में जाकर टॉक्सिंस को डिॉल्व करता है. आयुर्वेद में इन टॉक्सिंस को अमा कहते हैं. यह वो टॉक्सिंस होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के सड़ने से बनते हैं और पेट को फुलाते हैं. पेट में गैस बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन को भी पैदा कर देते हैं. साथ ही ब्लड में इंप्युरिटीज बढ़ने से एक्ने, डल स्किन, हेयर फॉल और एलर्जीस जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं. लेकिन जब आप यह पानी पीते हैं, तो यह सारी चीजें मिलकर काम करती हैं और आपका गट पूरी तरह से क्लीन होता है. अंदर से फैट का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है और आपको हल्कापन बॉडी के अंदर महसूस होता है. पेट का चढ़ना फूलना भी आपका धीरे-धीरे कम होने लगता है.

डिटॉक्स वाटर कैसे बनाएं?

1. एक लौंग लें.

2. लगभग 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लें.

3. एक तेजपत्ता लें.

4. इन सभी को दो गिलास पानी में डालकर मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबालें.

5. जब पानी हल्का ब्राउन हो जाए और उसमें खुशबू आ जाए, तब गैस बंद करें.

6. पानी को छानकर एक गिलास में निकालें और सुबह खाली पेट गर्म-गर्म पीएं.

अगर आपको एसिडिटी की समस्या नहीं है तो आप स्वाद के लिए थोड़ा नींबू रस भी मिला सकते हैं.

किसे लेना चाहिए और किसे बचना चाहिए?

यह डिटॉक्स वाटर उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्हें कब्ज, गैस, ब्लोटिंग या मेटाबॉलिज्म स्लो होने की समस्या है. जिनका पेट साफ नहीं होता, या जिनका वजन बढ़ा हुआ है, वे इसे रोजाना सुबह खाली पेट ले सकते हैं.

हालांकि, प्रेग्नेंट महिलाओं, छोटे बच्चों (12 साल से कम उम्र), गैस्ट्राइटिस या पेट के अल्सर वाले लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए. इसके अलावा, जो लोग गर्म मौसम में या गर्म प्रकृति के हैं, वे इसे कम मात्रा में या एक दिन छोड़कर लें.

फायदे और सावधानियां

इस पानी के नियमित सेवन से पेट की सफाई होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और आप हल्कापन महसूस करते हैं. इससे शरीर की अंदरूनी सफाई होती है और कई त्वचा संबंधी समस्याएं भी कम होती हैं.

ध्यान रखें कि इसे दिन में सिर्फ एक बार, एक गिलास ही पीना है. अधिक मात्रा में लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)