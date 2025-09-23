आज क्या बनाऊं: नवरात्रि व्रत के दूसरे दिन व्रत की थाली में बनाएं ये 3 खास पकवान, नोट करें रेसिपी

Navratri 2nd Day Vrat Thali: नवरात्रि का आगमन होते ही हिंदु धर्म में कई सारे त्योहारों की धूम भी मच जाती है. इन नौ दिनों में भक्तजन ना सिर्फ माता के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं बल्कि कुछ लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं. उपवास रखने वाले लोग सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोजन करते हैं. उनके खाने में किसी प्रकार का प्याज, लहसुन जैसी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है. आपको बता दें कि सात्विक खाने में भी आप कई तरह की चीजों का सेवन कर सकते हैं जो खाने में स्वादिष्ट होती हैं और व्रत में खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. 9 दिनों तक एक ही तरह का खाना खाने से अगर बोर नहीं होना है तो चलिए आपको बताते हैं आप अपनी थाली को आकर्षक और स्वाद से भरपूर कैसे बना सकते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत थाली में आप क्या बना सकते हैं.

नवरात्रि दूसरा दिन व्रत की थाली रेसिपी

नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है. मां ब्रह्मचारिणी को लगाए जाने वाले भोग की बात करें तो माता माता को शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है. तो इस दिन आप अपनी थाली में आप ऐसी भी चीज लगा सकते है जो माता को पसंद है. तो चलिए जानते हैं दूसरे दिन की व्रत की थाली में आप किन चीजों का भोग लगा सकते हैं.

सिंघाड़े की पूड़ियां

आलू की सूखी सब्जी

साबूदाना खीर

सामग्री

सिंघाड़े का आटा – 1 कप

उबले हुए आलू – 2 (मैश किए हुए)

सेंधा नमक – स्वादानुसार

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)

धनिया पत्ती – 1 टेबलस्पून

घी या तेल – पूड़ियां तलने के लिए

रेसिपी

पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आटे को एक बर्तन में निकाल लें. अब इसमें उबले हुए आलू, सेंघा नमक, हरी मिर्च को दरदरा पीस कर, धनिया पत्ती डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आपका आटा गुंथ कर तैयार है. अब आप इस आटे की पूरियां बनाएं और फ्राई कर लें.

आलू की सूखी सब्जी

2 आलू उबले हुए

हरी मिर्च

टमाटर

जीरा

सेंधा नमक

हरा धनिया

रेसिपी

आलू को छीलकर काट लें. अब कढ़ाही में घी गर्म करें उसमें जीरा, हरी मिर्च और टमाटर डालकर हल्का सा पका लें. अब इसमें आलू को डालकर नमक डालें और अच्छे से मिक्स कर लें. थोड़ी देर तक फ्राई करें. आपकी आलू फ्राई बनकर तैयार है.

साबूदाना खीर

साबूदाना

चीनी

इलायची

रेसिपी

साबूदाना को 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. अब कढ़ाही में दूध गर्म करने को रखें उसमें भीगा हुआ साबूदाना डालकर उसे धीमी आंच पर पकने दें. जब साबूदाना पक जाए तो इसमें स्वादानुसार चीनी और इलायची पाउडर डालकर कुछ देर पकाएं आपकी खीर बनकर तैयार है. आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं.

